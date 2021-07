Sulu Sou insiste para que associações revelem as suas contas publicamente

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado entrega hoje uma interpelação escrita ao Governo a pedir que as autoridades cumpram o que está estabelecido na lei que regula o direito de associação, ou seja, que o Chefe do Executivo estabeleça um valor e, se as associações receberem subsídios ou outros contributos de natureza financeira de entidades públicas num valor superior àquele fixado pelo Chefe do Governo, têm de publicar anualmente as suas contas. Sulu Sou pede uma reforma do sistema de financiamento das associações.

Sulu Sou voltou à carga no que toca aos pedidos para que as associações subsidiadas pelo Governo divulguem publicamente as suas contas. Numa interpelação escrita a ser entregue hoje ao Governo, o deputado pede uma reforma do sistema de financiamento das associações “para assegurar a utilização dos fundos públicos”.

Na interpelação, Sulu Sou lembra que o Governo tem reiterado que a lei, em vigor há 21 anos, “tornou-se incompatível com a situação social” de Macau, uma vez que as associações aumentaram de 1.700 para cerca de 10 mil. Contudo, “isto não pode ser uma desculpa para não cumprir a lei”. “A lei tem sido ignorada desde o início e é insustentável afirmar que a lei está ‘desactualizada’”, comenta Sulu Sou.

A lei que regula o direito de associação prevê que o Chefe do Executivo estabeleça um valor e, se as associações receberem subsídios ou outros contributos de natureza financeira de entidades públicas num valor superior àquele fixado pelo Chefe do Governo, têm de publicar anualmente as suas contas no mês seguinte àquele em que elas forem aprovadas. Em 21 anos da RAEM, nenhum Chefe do Executivo fixou esse valor. Assim, o deputado democrata diz que, a bem da transparência da utilização dos fundos públicos, as associações devem divulgar as suas contas.

Sulu Sou diz que, apesar de o Governo considerar que a lei em causa está desactualizada, esta não foi suspensa, alterada ou revogada, estando ainda em vigor. Por isso, “o Governo e as associações devem ainda cumprir estritamente as suas obrigações estatutárias existentes antes que uma nova lei as substitua”, afirma.

O deputado pergunta ao Executivo quais as alterações que serão promovidas aquando da elaboração de uma alteração a esta lei, no que se refere ao âmbito das associações cujas contas devem ser divulgadas ou no que toca ao sistema de concessão de apoios.

Por fim, o deputado recorda que o Governo já criou uma plataforma para a divulgação pública de informação sobre fundos autónomos para permitir ao público aceder a informações básicas, modelos de financiamento e listas de financiamento de vários fundos a nível central. Ainda assim, interroga: “Quando será concluído o processo legislativo de reforma do sistema de financiamento para que o público possa controlar mais eficazmente os pormenores das contas, actividades e eficácia dos subsídios?”.

Sulu Sou tem apresentado várias iniciativas na Assembleia Legislativa (AL) sobre este tema. Em Maio, Sulu Sou já tinha apresentado uma interpelação escrita a dizer que “ao longo dos últimos 21 anos, apesar das repetidas críticas da sociedade, o Governo tem ignorado os requisitos legais relevantes, permitindo que as associações fugissem à responsabilidade legal de transparência nas suas contas de subsídios” e que as associações que beneficiem de apoios do Executivo “devem estar preparadas para serem sempre escrutinadas de acordo com a lei, de modo a assegurar que os recursos financeiros públicos sejam utilizados de forma mais precisa, adequada, urgente e progressiva”. No final de Abril, Sulu Sou apresentou na AL um pedido de debate sobre este mesmo tema. Porém, os deputados do hemiciclo chumbaram a iniciativa do democrata.