Mais locais com a bandeira da China e a bandeira de Macau

André Cheong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Executivo pretende aumentar o número de locais onde a bandeira nacional e a bandeira regional são hasteadas. O Conselho Executivo concluiu a discussão do projecto de regulamento administrativo da Lei do Hino e da bandeira. O Dia Nacional da Constituição passará a ser um dia de festa importante.

O Conselho Executivo concluiu, na passada sexta-feira, a discussão do projecto de regulamento administrativo intitulado “Disposições concretas relativas à utilização das Bandeiras e Emblemas Nacionais e Regionais e à execução instrumental e vocal do Hino Nacional”. Uma das principais decisões é que se deve aumentar o número de locais onde as bandeiras da República Popular da China e da RAEM são exibidas ou hasteadas.

Ao mesmo tempo, o porta-voz do Conselho Executivo explicou que a população pode pensar por si o que são considerados actos prejudiciais à dignidade da bandeira nacional e da bandeira regional. “Nós já explicámos que actos é que podem ser definidos como prejudicando a dignidade da bandeira. Não temos formas muito claras, é uma decisão da população. Quando da implementação da Lei, que actos são respeitosos, que actos são evitáveis, mais tarde, através de publicidade ou da promoção da Direcção dos Assuntos de Justiça, daremos a conhecer aos organizadores de actividades e do público em geral”, referiu o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong, aos jornalistas.

O também secretário para a Administração e Justiça lembrou que o novo regulamento, tal como todos os outros, “apenas fornecem orientação e requisitos, e que não existem ainda sanções legais específicas por incumprimento”. A previsão sobre as formas de tratamento da bandeira nacional e da bandeira regional após um evento também é uma das preocupações plasmadas no novo regulamento administrativo.

Outra novidade prende-se com o facto de o Dia Nacional da Constituição – comemorado a 4 de Dezembro – passar a ser um dia de festa importante em que a bandeira nacional e a bandeira regional são exibidas ou hasteadas nos locais indicados. Está previsto ainda que as duas bandeiras sejam hasteadas em lugares públicos geridos pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), nomeadamente nas praças e jardins de grandes dimensões, em celebrações importantes e em dias de festa.

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética com mudanças

O Conselho Executivo também concluiu a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo intitulado “Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética”. A principal mudança prende-se com a entidade supervisora do referido fundo, que passa a ser tutelado pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas.

A composição do Conselho Executivo do fundo também será ajustada por forma a vincular-se ao Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE) já integrado na Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA).

Raymond Tam, director da DSPA, referiu, na sexta-feira, que desde a criação do fundo, foram aprovados projectos no valor de mais de 460 milhões de patacas. “Desde a sua criação lançámos três projectos: projecto para os equipamentos ambientais, um de não utilização de motas e também temos um outro projecto para apoiar as empresas que reutilizam os equipamentos. O primeiro projecto é de cerca de 410 milhões de patacas, o segundo de cerca de quatro milhões, e o último de oito milhões de patacas. Na verdade estes três projectos conseguiram atingir os seus objectivos”, afirmou o responsável.

G.L.P.