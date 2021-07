Espírito olímpico deve ir além de “contar medalhas” entre países, defende Phil Reavis

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Com o mundo em suspenso devido à pandemia da Covid-19, o Comité Olímpico Internacional decidiu avançar com a realização do evento na cidade de Tóquio apesar das críticas provenientes da comunidade científica e de vários sectores da sociedade japonesa. Em declarações ao PONTO FINAL, Phil Reavis, ex-atleta olímpico, criticou a realização deste tipo de evento em plena pandemia e lamentou a deturpação do “espírito olímpico” nas últimas décadas em prol da componente do “espectáculo e do lucro corporativo”. Para além disso, o antigo saltador em altura norte-americano, radicado em Macau desde a década de 80, assinalou também que o palco competitivo das olimpíadas não deve ser minimizado a uma contagem de medalhas devido a interesses geopolíticos.

Phil Martin Reavis sempre tentou acompanhar as provas dos Jogos Olímpicos pela televisão apesar do “amargo de boca” com que ficou em 1992 quando foi autorizada a participação de jogadores profissionais nas provas de basquetebol. Desde a participação da famosa “Dream Team” com Larry Bird, Magic Johnson ou Michael Jordan nos Jogos Olímpicos de Barcelona, que o antigo atleta de salto em altura encara o evento com algumas reservas e pessimismo à mistura. Depois de participar nos Jogos Olímpicos de Melbourne em 1956, Phil Martin Reavis treinou a selecção do Vietname para uma participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 1964, assim como acompanhou de fora escândalos de doping, atentados terroristas, atletas com próteses em competição e atletas com posições políticas. Apesar de reconhecer que o mediatismo dos Jogos Olímpicos e os grandes investimentos trouxeram uma componente mais corporativa ao evento, Phil Martin Reavis não aceita a realização do evento dado o actual contexto epidémico da Covid-19.

“Foi devastador saber que os Jogos Olímpicos foram adiados no ano passado devido à pandemia”, começou por dizer Phil Martin Reavis ao PONTO FINAL sobre o impacto da pandemia na prova, acrescentando depois que o evento sofreu alterações profundas nas últimas décadas devido aos interesses comerciais. “Os Jogos Olímpicos tornaram-se uma espécie de espectáculo, mais do que qualquer outra coisa, por exemplo, colocaram uma modalidade como voleibol de praia e querem cancelar a luta-livre”, criticou o músico de Jazz e professor de inglês, radicado em Macau desde a década de 80.

Para Phil Martin Reavis, a suspensão dos Jogos Olímpicos no ano passado deve ter sido “devastador” para os homens e mulheres que treinaram para o momento mais importante do percurso de um atleta. “Não consigo encontrar as palavras certas [para o facto de terem realizado os Jogos Olímpicos em plena pandemia], posso dizer apenas que isso simplesmente não é humanitário. Esta pandemia acabou de destruir a capacidade do atleta de se preparar para os jogos, mas agora é demasiado tarde”, contou o antigo atleta olímpico norte-americano que terminou em sétimo lugar a prova de salto em altura dos Jogos Olímpicos de Melbourne em 1956, frisando que “depois desta pandemia, estes Jogos Olímpicos nunca deveriam ter acontecido”.

Questionado sobre a razão pela qual o Comité Olímpico Internacional decidiu avançar com a realização da prova um ano depois numa altura em que os casos de Covid-19 aumentavam no Japão e grande parte da opinião pública japonesa mostrou-se a favor do cancelamento dos Jogos Olímpicos, Phil Martin Reavis só encontra uma resposta: lucro. “É essa a minha sensação. [Os Jogos Olímpicos] nunca deveriam ter acontecido. Mas a questão é, os Jogos Olímpicos tornam-se corporativos, para ganhar dinheiro, e ter lucro. Eles dão a volta a tudo. Tudo é distorcido, veja-se o que aconteceu com o escândalo de doping da Rússia”, lamentou o ex-atleta.

Para além da componente social, Phil Martin Reavis considerou também que a performance dos atletas poderá ser afectada com o actual contexto em torno do evento. “Para mim é realmente caótico. Eles suspenderam os Jogos Olímpicos em 2020, numa altura em que muitos atletas já estavam prontos para a competição. Agora, quase um ano depois, não acredito num evento em que haja grandes recordes”, referiu Phil Martin Reavis.

De Magic Johnson a Djokovic: A inocência perdida dos Jogos Olímpicos para “amadores”

Uma das grandes razões pelas quais os Jogos Olímpicos perderam a sua “magia” foi a introdução de atletas profissionais na competição desde a década de 70. Para Phil Martin Reavis, a entrada de atletas da NBA na selecção olímpica dos EUA nos Jogos Olímpicos de 1992 acabou com a “pureza” da competição imaginada no final do século XIX pelo pai dos Jogos Olímpicos modernos, o Barão Pierre de Coubertin. No entanto, sempre que há provas na televisão tenta acompanhar.

“Gosto sempre de ver a capacidade de o homem e a mulher poderem fazer certas coisas, mas não deixo de ter este enorme amargo de boca desde que trouxeram profissionais para a modalidade de basquetebol nos Jogos Olímpicos. Isso realmente incomodou-me, e a razão para isso foi que uma das coisas que havia antigamente nos Jogos Olímpicos era que tentavam nivelar o acesso às provas para que todos pudessem participar, mas, de repente, temos agora super equipas como aconteceu com a Dream Team de 1992 que impediu o acesso de atletas universitários às provas”, criticou Phil Martin Reavis, apontando também críticas à “ganância” dos países por medalhas.

“Que mais querem? O basquetebol já tem essa grande final para a sua glória que é a NBA. Os Jogos Olímpicos são um momento marcante para o desenvolvimento dos atletas amadores e fica para sempre a recordação de uma participação nos Jogos Olímpicos. De repente, tiram estes atletas do grupo olímpico para conseguirem mais medalhas de ouro quando já fazem dinheiro mais do que suficiente. E tudo isso deixa-me um enorme amargo de boca”, reiterou o ex-atleta olímpico norte-americano, que representou a Universidade de Villanova nos Jogos Olímpicos de 1956, recordando também a participação de profissionais noutras modalidades como o ténis. “Depois temos tipos como Djokovic, que não dão qualquer hipótese de competição. Isto vai além do que os Jogos Olímpicos representavam em 1956. Agora todos querem estar nos Jogos Olímpicos sejam jogadores de ténis ou outros atletas, quem sabe no futuro teremos desportos motorizados. Parece que agora só querem participar para ganhar medalhas quando os Jogos Olímpicos vão muito além disso. No meu tempo, juntávamo-nos para competir e melhorarmos as nossas performances e posso dizer que a maior parte do nosso tempo foi gasto a ajudar-nos mutuamente a saltar melhor e a falar sobre o desporto. Não perdíamos tempo a falar sobre quantas medalhas ganhavam os russos ou os cubanos”, completou Phil Martin Reavis.