EPM quer dar continuidade ao trabalho desenvolvido e vê recursos digitais como prioridade

Manuel Machado vai continuar a liderar os destinos da Escola Portuguesa de Macau (EPM). Renovou na sexta-feira o mandato por mais três anos e, ao PONTO FINAL, adiantou que a prioridade será dar continuidade ao projecto que tem vindo a ser desenvolvido e apostar na componente digital. Manuel Machado indicou ainda que a escola está à espera de indicações da Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) sobre a cerimónia do hastear da bandeira.

Manuel Machado, director da Escola Portuguesa de Macau (EPM), tomou posse na sexta-feira como director da escola, mantendo-se no cargo que exerce desde 2013. O mandato foi renovado agora por mais três anos. Zélia Mieiro mantém-se directora adjunta. Olívia Remédios passa também a ser uma das adjuntas.

Ao PONTO FINAL, Manuel Machado detalhou as prioridades para o futuro da instituição, que passam pelo ensino do português, da língua chinesa, da literacia científica e da aposta na componente digital, por exemplo. “Nós, nos próximos três anos, procuraremos dar continuidade ao trabalho já iniciado e que está em curso, procurando melhorá-lo continuamente”, comentou Manuel Machado.

O director da EPM deu como exemplos a inclusão no currículo de componentes de promoção no desenvolvimento linguístico no âmbito da língua portuguesa e na promoção da literacia científica; a implementação da disciplina de educação cívica e desenvolvimento; a divisão da disciplina de língua chinesa em dois níveis, para falantes de chinês e não falantes; e o alargamento ao terceiro ciclo da disciplina de educação musical e ensino de programação e robótica do terceiro ao sexto ano.

Por outro lado, haverá uma aposta na componente digital, “enquanto ferramenta importante no processo de ensino e de aprendizagem”. “Isto com vista à prática e à integração no digital nas práticas profissionais e pedagógicas dos docentes e nas práticas de aprendizagem dos alunos”, explicou Manuel Machado, acrescentando que isto se deve à integração no plano para transição digital das escolas da responsabilidade da Direcção Geral de Educação do Ministério da Educação de Portugal. “Procuraremos acompanhar este plano de desenvolvimento lançado pelo Ministério da Educação e retirar todas as vantagens que daqui decorrem para o processo de ensino e de aprendizagem”, completou o director da EPM.

Actualmente, a EPM tem 668 alunos divididos em 39 turmas. Manuel Machado diz acreditar que até ao início do ano lectivo o número de alunos deverá chegar aos 690. Estes dados reflectem um aumento de mais de 40% no número de alunos ao longo dos últimos oito anos. Manuel Machado nota que a tendência tem sido de crescimento e diz acreditar que a procura continue a aumentar.

No que toca aos docentes, a EPM vai começar este ano lectivo com 68 professores, dos quais dois estão a tempo parcial. Há ainda quatro docentes de ensino especial e duas psicólogas.

Há dois anos entrou em vigor a lei do hino, que prevê que, uma vez por semana, a bandeira da República Popular da China seja içada nas escolas e que o hino seja cantado. No entanto, a EPM não tem cumprido, apesar de ter hasteada uma bandeira da República Popular da China no seu átrio. Agora, Manuel Machado indicou que, para o ano lectivo que se avizinha, a EPM está a aguardar eventuais novas directrizes da Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ). “Uma vez que os nossos alunos são alunos de variadíssimas nacionalidades, vamos ver quais são as indicações da DSEDJ”, referiu.