DSAT garante fiscalização de estacionamentos públicos e sistema de drenagem

FOTOGRAFIA: DSAT

Leong Sun Iok mostrou-se preocupado com a situação das inundações dos parques de estacionamento subterrâneos em Macau e questionou o Governo nesse sentido. Em resposta, tornada agora pública, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego garantiu que fiscaliza continuamente o funcionamento de todos os estacionamentos públicos, incluindo o sistema de drenagem.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O deputado Leong Sun Iok recebeu uma resposta do Executivo à sua interpelação escrita acerca do problema dos danos causados pelas catástrofes naturais, nomeadamente no que diz respeito às inundações dos parques de estacionamento públicos.

O deputado, que interpelou o Governo no dia 18 de Junho deste ano, mencionou as fortes inundações num silo da Praça de Ferreira do Amaral, que danificaram vários veículos aí estacionados sem que houvesse qualquer tipo de compensação aos lesados. A capacidade inadequada das instalações de retenção e drenagem de água foram as razões dadas para as inundações deste silo, porém, o deputado apela a melhorias e a mais acções dinâmicas de inspecção no local.

Outro ponto mencionado na sua interpelação é a falta de avisos atempados aos proprietários dos automóveis para se precaverem a qualquer situação, sugerindo a instalação de equipamentos de monotorização e alerta de cheias de 24 horas nos estacionamentos públicos subterrâneos.

O deputado relembra ainda as inundações “assombrosas” que os tufões Hato e Mangkhut causaram no território, nomeadamente nos silos, e apela para que o Governo tome medidas para minimizar possíveis danos de futuras catástrofes.

“Terá havido uma eventual análise exaustiva, à luz das inundações dos locais acima mencionados, nomeadamente no que diz respeito à capacidade de retenção e drenagem de água dos silos, com vista a reforçar a sua capacidade de prevenção de inundações? Relativamente aos parques de estacionamento nas proximidades, qual a sua capacidade de prevenção de cheias? O Governo pretenderá instalar os mencionados dispositivos adicionais de protecção contra as inundações para reforçar o alerta nestes sítios também?”, apontou o deputado. Por fim, Leong Sun Iok questionou se irão ser consideradas potenciais indeminizações aos proprietários afectados pelas inundações.

Em resposta à interpelação escrita de Leong Sun Iok, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) garantiu que fiscaliza continuamente o funcionamento de todos os estacionamentos públicos, incluindo o sistema de drenagem, e que desde Junho deste ano foram realizadas 75 inspecções aleatórias aos equipamentos mencionados. O organismo referiu também que todos os anos são realizados simulacros de prevenção nos silos para reforçar e assegurar um bom funcionamento geral.

Em resposta à segunda questão, a DSAT salientou as funções de alerta já existentes e lançou um apelo aos residentes, associações e escolas para ajudarem a informar e a colaborar com o Governo na divulgação e educação da população.

Para a última questão levantada, o Executivo respondeu apenas que existem já cláusulas nos contratos de exploração ou gestão dos parques de estacionamento públicos para gerir este tipo de situações de emergência, e que em caso de infracções procede-se ao acompanhamento e à aplicação de sanções nos termos contratuais. Por fim, relativamente à protecção dos bens jurídicos dos interessados, a DSAT frisou que já existe um respectivo regime jurídico de regulamentação.