Caso positivo de Zhongshan traz risco de surto comunitário em Macau

Um caso de infecção notificado na cidade vizinha de Zhuhai teve em contacto com diversas pessoas que entraram, entretanto, no território. Autoridades mostram-se preocupadas, ainda que de forma moderada, mas referem que os testes de ácido nucleico efectuados deram todos resultado negativo. Serviços de Saúde voltam a apelar à vacinação e, pela primeira vez, dirigem-se aos idosos.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Um caso de infecção por SARS-CoV-2, ainda assim assintomático, está a causar dores de cabeça aos Serviços de Saúde de Macau. Um homem, de apelido Kuok, proveniente da cidade de Zhongshan, foi diagnosticado, no passado dia 22 de Junho, durante a realização de teste de ácido nucleico, destinada às pessoas que regressam à província de Guangdong provenientes de áreas de alto e médio risco. O homem veio de Nanjing, na província de Jiangsu, onde foi anunciada a existência de um surto local, com incidência no aeroporto da cidade.

Entretanto, 17 pessoas estão em observação médica por parte das autoridades sanitárias de Macau. Foram indivíduos que estiveram em contacto próximo ou em contacto considerado por segunda via com o paciente de Zhongshan.

Ao mesmo tempo, os Serviços de Saúde alteraram as regras para pessoas que cheguem a Macau vindas daquela cidade da província de Guangdong. Desde as 21h do dia 23 de Julho, as pessoas que sejam provenientes da cidade de Zhongshan, onde estiveram desde o dia 19 de Julho, são obrigadas a apresentar um atestado de teste ácido nucleico negativo efectuado nas 48 horas anteriores.

De igual modo, todos os residentes da RAEM que pretendam entrar no território vindos da província de Guangdong e que, por algum motivo não possam apresentar um relatório de teste de ácido nucleico válido, serão imediatamente submetidos a um teste em Macau e aguardarão no local pelo resultado do mesmo. Os não residentes que não conseguirem fazer prova do seu estado de saúde em relação à Covid-19, não podem entrar na RAEM.

As autoridades da cidade de Zhongshan, uma das nove cidades da área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, estão a testar em massa toda a sua população, bem como decidiram restringir as deslocações para dentro e fora da cidade.

Percurso ao milímetro

Os Serviços de Saúde investigaram, ao milímetro possível, o percurso das pessoas que tiveram contacto com o indivíduo assintomático de Zhongshan.

O homem partiu do Terminal T1 do Aeroporto Internacional de Nanjing Lukou na tarde de 19 de Julho, no voo CZ5846 (partida 13h35 – chegada 16h05, número de assento: 54H) com destino ao Aeroporto Jinwan de Zhuhai. Após a chegada apanhou Linha Expresso do Aeroporto para chegar à Estação ferroviária urbana de Zhuhai, e usou o comboio para chegar a Zhongshan (D942, Estação Zhuhai 18:15-Estação Zhongshan 18:38, carruagem 01, lugar13C).

De acordo com as autoridades da província de Guangdong, e em particular da cidade de Zhuhai, existem cinco indivíduos que estão em Macau que tiveram contacto com o infectado, sendo um residente de Macau e um residente da China continental, que viajaram no mesmo comboio com o infectado, e três residentes no continente que viajaram no mesmo voo – estes saíram, entretanto, de Macau. Um académico da Universidade de Macau, que se encontra em Zhuhai, viajou com o infectado no mesmo autocarro. Entrou em Macau, mas voltou para Zhuhai.

Autoridades voltam a apelar à vacinação

Num momento de expectativa do que podem ser os próximos dias, as autoridades de saúde voltaram a apelar para a vacinação contra a Covid-19, numa altura em que mais de 200 mil pessoas já têm as duas doses de vacina contra a doença. Ainda assim, as autoridades consideram que a percentagem de vacinados continua baixa.

O maior número de vacinados encontra-se na faixa etária dos 20 aos 59 anos, que as autoridades consideram ser a mais saudável e forte. “A situação mantém-se controlada no território, por isso o nosso público-alvo sempre foram os adultos e jovens, nos quais possíveis efeitos adversos seriam sempre numa taxa baixa e controlada”, admitiu o médico Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19.

“Sabemos que os idosos são uma prioridade, mas em Macau não tem sido assim. Contudo, agora vamos mudar isso e promover mais a vacinação junto dessa parte da população, uma vez que já conseguimos que jovens e adultos saudáveis fossem vacinados. Com a taxa de vacinação a crescer, vamos agora ajudar os idosos a vacinarem-se”, notou o responsável.

Hong Kong também voltou a ser abordado na conferência de imprensa semanal sobre a Covid-19, com Leong Iek Hou, coordenadora do núcleo de prevenção de doenças infecciosas e vigilância da doença, a revelar que as conversações continuam, mas que ainda não há qualquer novidade sobre uma possível bolha de viagem entre Macau e a região vizinha.

Um plano de vacinação nas escolas do território também está a ser discutido entre os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ). “É importante começarmos a resolver essa situação, mas não queremos causar qualquer tipo de pressão em pais e alunos, porque a vacinação é voluntária. E a vacinação dos mais jovens só pode ser feita com BioNTech, por isso vamos fazer sessões de esclarecimento juntos dos docentes, dos pais e dos alunos nos próximos tempos”, assumiu Tai Wa Hou aos jornalistas.