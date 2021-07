“A CAEAL apagou a luz numa sala já sombria”, diz recurso dos candidatos desqualificados

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Nos recursos a que o PONTO FINAL teve acesso, a defesa dos candidatos desqualificados das eleições legislativas acusa a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) de violar os direitos fundamentais dos cidadãos. Para a defesa, foi a CAEAL que violou “de forma crassa” a Lei Básica.

Para a defesa das três candidaturas excluídas pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) das próximas eleições legislativas de Setembro, é a CAEAL que está a violar a Lei Básica da RAEM ao negar a possibilidade de 15 candidatos entrarem na corrida à Assembleia Legislativa (AL). O PONTO FINAL teve acesso aos recursos apresentados na passada quinta-feira no Tribunal de Última Instância (TUI).

O documento frisa que a decisão da CAEAL deve ser invalidada, uma vez que esta “ofende dimensões essenciais do conceito de Estado de Direito, que constitui princípio basilar da Lei Básica e do sistema jurídico da RAEM”.

A defesa foca-se inicialmente no processo de investigação aos actos alegadamente praticados pelos candidatos e que fizeram com que a CAEAL achasse que não estavam aptos a candidatarem-se. “Ao não ter sequer conhecimento de que estava em curso um processo de inelegibilidade contra si, ao não ter notificado antes da tomada de decisão as provas coligidas pela polícia, ao não solicitar aos interessados que se pronunciassem sobre as provas e não dar oportunidade aos interessados para juntarem eles mesmos, atempadamente e em prazo razoável, provas, a CAEAL tratou os candidatos como objecto do processo, não como sujeito, violando todos os direitos procedimentais atribuídos aos residentes para defesa dos seus direitos”, argumenta a defesa.

“Terá sido, talvez, a primeira vez na história da RAEM em que um processo é exclusiva e secretamente conduzido pela polícia, sem participação e conhecimento dos interessados, e em que os interessados não têm oportunidade de se pronunciar e defender os seus direitos antes da tomada de decisões de inelegibilidade”, lê-se no recurso, que acrescenta: “Que retrocesso histórico! A CAEAL apagou a luz numa sala já sombria”.

A defesa entende que não houve, da parte da CAEAL, preocupação em proteger os interesses dos residentes candidatos nem o cuidado de se relacionar com eles processualmente de acordo com o princípio da justiça e da boa fé.

“A decisão da CAEAL foi tomada com base em elementos coligidos pela polícia sem chamar o Mandatário e/ou os candidatos para lhes colocar qualquer questão, solicitar qualquer esclarecimento, pedir quaisquer elementos, como o dever de boa fé e colaboração”, lê-se no recurso, que acrescenta: “Este silêncio abafador dos direitos dos candidatos é incompreensível, tendo eles sido vítima de uma investigação policial secreta e nunca revelada, sem possibilidade de qualquer participação, num exercício nada transparente dos poderes públicos”.

A defesa diz que a validação desta decisão “atiraria séculos de história do Direito e de luta pela defesa dos cidadãos face ao poder público para o caixote do lixo da história da RAEM”.

Por outro lado, a defesa argumenta que os sete critérios para a elegibilidade dos candidatos, apresentados depois da tomada de decisão, são ilegais. No entender da defesa dos candidatos, há uma “inconstitucionalidade por restrição de direitos fundamentais” e, além disso, a CAEAL não tem o poder de aprovar normas que afectem os direitos de terceiros. A CAEAL apresentou, no dia 13 de Julho, sete critérios que os candidatos a deputados têm de cumprir. Segundo estes critérios, os deputados não podem questionar a liderança do Partido Comunista da China e devem salvaguardar a unidade nacional, por exemplo. “A CAEAL não só não defendeu, como violou de forma crassa a Lei Básica da RAEM”, lê-se no recurso.

A defesa diz também que a CAEAL não tratou todos os candidatos da mesma maneira, uma vez que também os deputados Agnes Lam, Song Pek Kei, Zheng Anting e Kou Hoi In, por exemplo, “manifestaram a sua adesão ou apoio” às iniciativas de 4 de Junho e “estiveram presentes nas actividades do Partido Democrático Progressista de Taiwan durante a sua participação nas eleições dos dirigentes da região de Taiwan”.

Além disso, diz o recurso, “nenhum candidato não defendeu a Lei Básica” nem “foi infiel à RAEM”. Ademais, “não pode ser estabelecida” a ligação entre a desqualificação dos candidatos e a participação na vigília pelas vítimas do massacre de Tiananmen. “As provas citadas pelo CAEAL e pela polícia são insuficientes para fazer a alegação de que os candidatos apoiam e incitam a subversão, a secessão ou o conluio com entidades estrangeiras”, assinala.

Por fim, a defesa diz que “poucos se poderão gabar de ser fiéis à RAEM na medida em que estes candidatos o são”, já que “estão a candidatar-se por sufrágio universal, submetendo-se à vontade dos seus concidadãos, para exercer um cargo do interesse público fundamental da RAEM”. “Estes candidatos são um exemplo para a RAEM, um exemplo de dedicação à causa pública, à defesa dos valores fundamentais da Lei Básica e de fidelidade à RAEM”, diz o recurso que deu entrada no TUI a 22 de Julho.

Recorde-se que as listas excluídas das eleições para a AL foram a Associação Novo Macau, liderada pelo deputado Sulu Sou, a Próspero Macau Democrático, do veterano Ng Kuok Cheong e liderada pelo ex-deputado Scott Chiang, e a Associação do Progresso de Novo Macau, encabeçada pelo ex-deputado Paul Chan Wai Chi.