Shein, a marca chinesa à Taobao que ameaça a Zara ou a H&M

Já existe desde 2008, mas nos últimos tempos é que tem estado nas bocas do mundo com diversas críticas e acusações de plágio. Em Portugal, a marca faz furor pelos preços baixos que pratica. Em Macau, a Shein tem pouca ou nenhuma expressão.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O gigante de moda chinês Shein ameaça fortemente marcas como a Zara ou a H&M, não tanto pela qualidade dos seus produtos, mas pelos preços imbatíveis que pratica.

Se em lugares como Portugal, Estados Unidos da América ou até o Brasil, onde as políticas protecionistas são elevadas, a Shein faz furor, já em Macau a empresa acaba por passar despercebida. A marca entrega no território, entre três a sete dias úteis – sendo que há uma promessa no site que a encomenda seja entregue até quatro dias -, mas com o custo de cerca de 100 patacas se as compras forem abaixo de 1.000 patacas. Algo que, para quem tem acesso ao Taobao, deixa, aparentemente, de ter interesse.

Contudo, o “aparecimento” da marca e o número crescente dos seus clientes começa a exigir uma maior responsabilidade da empresa, já que designers independentes continuam a acusá-los diversos casos de plágio.

O crescimento da Shein, principalmente nos EUA, tem gerado alguma polémica. A companhia de ‘fast-fashion’ é frequentemente associada a questões de propriedade intelectual, com cópias descaradas de trabalhos de designers em todo o mundo. E não é só nas roupas, quinquilharias também são amiúde copiadas.

A marca, com sede em Foshan, na província de Guangdong, não tem lojas físicas, aproveitando, à boa maneira do conhecido Taobao ou até do AliExpress – ambos do grupo Alibaba de Jack Ma -, para vender a sua vasta gama de produtos de moda na Internet. Aposta forte na publicidade nas redes sociais, mantendo-se afastada dos tradicionais meios de comunicação. Com a ajuda de influenciadores e KOL’s, a empresa vai conseguindo um crescimento sustentável, apesar das críticas. Celebridades como Katy Perry e Nick Jonas, também são fãs da marca chinesa com quem encetaram diversas colaborações.

Em Maio, a ‘app’ da Shein em telefones inteligentes destruiu o recorde da Amazon no top de 152 dias seguidos como a aplicação mais procurada, tendo sido a mais procurada e descarregada em cerca de 50 países.

Outra coisa que tem ajudado no crescimento da Shein é a plataforma, também ela chinesa, TikTok. Nesta rede social começa a ser muito comum ver jovens a partilharem as suas compras feitas na loja online da Shein. Estes conteúdos acabam por exponenciar a marca, levando a que milhares de pessoas sejam influenciadas a comprar.

Dados recentes da Business of Fashion revelam que a Shein conseguiu um volume de negócio na ordem das 92 mil milhões de patacas, o dobro do que tinha alcançado em 2019. Companhias tradicionais como a Zara, H&M, Primark, Pull & Bear ou Bershka estão a ficar para trás nos seus lucros. Novos indicadores, revelam mesmo que a Shein destronou a H&M na liderança de quota no mercado de ‘fast fashion’. A gigante sueca passou a ser responsável por 20% das vendas nos EUA, ficando atrás da Shein por três pontos percentuais.

O crescimento da marca chinesa, que tem sido um sucesso, principalmente, entre adolescentes e jovens adultos, é um mistério. Chris Xu, antigo responsável do departamento de marketing internacional da Nanjing Aodao, tem sido apontado como o fundador e impulsionador da Shein, mas a informação sobre o empresário chinês é quase inexistente.

Uma coisa é certa e isso é um ponto muito positivo para a Shein: a marca consegue entregar os seus itens muito rapidamente, o que deixa a clientela bastante satisfeita, revela a Nikkei Asia. O que sucede, explica o jornal económico japonês, é que a empresa chinesa reduziu o tempo desde a etapa do design de uma nova peça até à produção em massa de duas a três semanas para apenas cinco a sete dias. Actualmente, a marca serve clientes de 220 países.

A Shein já esteve presente em diversos eventos de moda e começa agora a apostar em pequenas lojas ‘pop-up’, um conceito novo que não nada mais do que lojas temporárias de uma determinada marca num determinado espaço físico. A Shein tem um plano para que uma delas chegue ao Porto, em Portugal, nos próximos meses.