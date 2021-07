Scott Chiang e Sulu Sou querem acreditar na “independência” do Tribunal de Última Instância

Scott Chiang e Paul Chan Wai Chi (FOTOGRAFIA PF)

Os principais candidatos das listas excluídas das eleições legislativas entregaram ontem um recurso no Tribunal de Última Instância numa derradeira tentativa para inverter a decisão da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), que considerou 21 candidatos inelegíveis para o sufrágio de Setembro por não defenderem a Lei Básica do território e por falta de fidelidade à RAEM. Em declarações aos jornalistas, Scott Chiang e Sulu Sou mostraram-se pouco optimistas quanto a uma reversão da decisão por via judicial, mas assinalaram também que deve ser dado o benefício da dúvida aos tribunais quanto à sua “independência” em relação ao poder político.

Eduardo Santiago

Os mandatários das três candidaturas excluídas pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) das próximas eleições legislativas de Setembro entregaram ontem recurso no Tribunal de Última Instância (TUI) para tentarem uma reversão da decisão pela via judicial após terem sido consideradas “improcedentes” as respectivas reclamações. Recorde-se que as listas excluídas do sufrágio para a Assembleia Legislativa foram a Associação Novo Macau, liderada pelo deputado Sulu Sou, a Próspero Macau Democrático, do veterano Ng Kuok Cheong e liderada pelo ex-deputado Scott Chiang, e a Associação do Progresso de Novo Macau, encabeçada pelo ex-deputado Paul Chan Wai Chi.

“Neste momento só podemos usar esta forma para defender o nosso direito político e espero sinceramente que Macau ainda tenha independência judicial. Essa é a minha sincera esperança para a nossa cidade e a nossa adorável sociedade. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, por isso, hoje [quinta-feira] só podemos fazer o nosso trabalho árduo”, afirmou Sulu Sou, frisando depois que irá “lutar” pelo “direito político” da Associação Novo Macau e de todos os residentes.

Questionado sobre o recurso para o Tribunal de Última Instância, Scott Chiang, da lista Próspero Macau Democrático, assinalou que “uma vez que a lei proporcionou este caminho, devemos segui-lo sempre”, e que seria “imoral julgar o sistema antes de tentar”.

“Vamos dar o benefício da dúvida. Nos últimos anos temos testemunhado algumas decisões dos tribunais que são realmente surpreendentes, e que normalmente vão em linha de conta com as decisões das autoridades”, assumiu Scott Chiang.

De acordo com Scott Chiang, ninguém da sua lista infringiu a lei quando se candidatou à Assembleia Legislativa. “Nunca infringimos nenhuma lei. Temos muita confiança nisso, porque, se alguma vez o fizermos, a coisa mais leve que seja, então não estarei aqui a falar com vocês livremente como estou agora. Se infringir qualquer lei criminal, estarei na prisão. Portanto, o que estão a fazer é fazer algo fora da lei penal, tentar punir dissidentes e obrigar-nos a pagar. É tão simples como isso. Eles estão a tentar tirar-me os direitos civis, o meu direito, bem como o de outros eleitores ou apoiantes, o direito de todos os residentes. E isso é inaceitável, não vamos cair sem lutar”, disse o cabeça de lista da Próspero Macau Democrático aos jornalistas.

Rocky Chan e Sulu Sou (FOTOGRAFIA PF)

Um pouco mais confiante numa reversão da decisão da CAEAL, Paul Chan Wai Chi, responsável pela Associação do Progresso de Novo Macau, referiu aos jornalistas acreditar que “a lei não pode ser manipulada”. “De acordo com a Lei Básica de Macau, o sistema judicial é independente. Tenho uma forte esperança que a lei não pode ser manipulada e afectada pela política”, referiu, citado pela agência Lusa, acrescentando que “a liberdade de expressão é um direito humano, um valor universal” que não pode ser limitado.

Na mesma linha de pensamento, Sulu Sou criticou os elementos apresentados à CAEAL pela polícia para servir de prova no processo de exclusão da lista apoiada pela Associação Novo Macau. “A CAEAL e o Chefe do Executivo disseram que este incidente não está relacionado com danos à liberdade de expressão e ao direito político. Mas não é verdade porque depois de lermos as provas da polícia constatámos que foram estabelecidas conclusões ainda antes de recolherem as alegadas provas. Por exemplo, utilizaram algumas fotografias nossas e inventaram uma história, ou tiraram fotografias e tiraram conclusões fora de contexto com acusações de termos participado em actividades regionais e de termos tentado derrubar o poder estatal”, disse Sulu Sou, recordando depois ter sido acusado de “conluio com uma potência estrangeira” por ter ido a Paris “expressar as nossas opiniões sobre a Protecção do Património Mundial à UNESCO”, e que, por isso, foi apresentado um recurso a tribunal para defender o seu “direito político”.

Já Scott Chiang não perspectiva um desfecho favorável no futuro quando se trata de “liberdade de imprensa e outras liberdades”. “Não vejo como pode haver uma reviravolta, mas de qualquer forma tentaremos. Para mim é um momento de pôr-do-sol, está tudo a ficar negro, e não se trata apenas de eleições, trata-se também de liberdade de imprensa e outras liberdades”, concluiu Scott Chiang.