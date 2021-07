Pequim deve dar rebuçado a Macau, muito em breve

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Governo Central fará importante anúncio sobre cooperação mais profunda entre a província de Guangdong e Macau, com especial incidência em Hengqin, revelou o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, que reiterou que há liberdade de expressão em Macau e que o afastamento de 20 candidatos às eleições legislativas deste ano não se deve por críticas ao Governo por si liderado.

O Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, disse ontem, à margem da cerimónia de abertura do 12.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF, na sigla inglesa), que está para breve “um importante anúncio do Governo Central a propósito da cooperação entre Guangdong e Macau”.

Tem havido relatos, ainda não confirmados, de que Pequim se prepara para anunciar algum tipo de gestão conjunta entre a província de Guandong, Hengqin e a RAEM. Questionado sobre o assunto, Ho Iat Seng revelou apenas que um anúncio por parte do Executivo que lidera teria de ter a anuência do Governo Central, mas que “boas notícias” são esperadas “muito possivelmente em Agosto”. “Não sei quando vai ser anunciado, mas será em breve. Se não for este mês, será no próximo. Só na altura vocês vão saber o conteúdo”, assumiu o líder da RAEM.

O Chefe do Executivo de Macau revelou ainda que a situação económica do território está a mudar para melhor, mas que as autoridades de Pequim ainda esperam que a RAEM possa diversificar a sua economia além do jogo. “A pandemia tem revelado que depender de uma única indústria leva a um déficit orçamentário, que tem vindo a afectar a sociedade. Macau deve fazer um bom trabalho num desenvolvimento económico moderadamente diversificado”, notou Ho Iat Seng.

Quanto às alterações nas actuais políticas transfronteiriças e às restrições existentes devido à pandemia de Covid-19, Ho Iat Seng referiu que, nesta fase, a Comissão Nacional de Saúde não permite que as medidas sejam demasiado flexíveis, uma vez que a situação ainda é instável. “Guangdong e Macau já diminuíram o período de validade do teste de ácido nucleico. No entanto, por exemplo, Nanjing agora tem casos. Não temos casos locais há mais de 400 dias, mas precisamos ter cuidado”, relembrou Ho.

Não há problema em criticar o Governo da RAEM

Ho Iat Seng teve ainda tempo para tecer considerações sobre a desqualificação de 20 candidatos ao sufrágio directo para a Assembleia Legislativa. Aos jornalistas, o Chefe do Executivo reiterou que críticas ao Governo de Macau não são critério para o afastamento dos candidatos, assegurando que não há restrições à liberdade de expressão em Macau. “Não há problema em criticar o Governo. Estamos disponíveis para aceitar as críticas. Estive 10 anos na Assembleia Legislativa e muitos deputados ralharam com o Governo, criticaram-no e eu sempre aceitei e permiti. Quando o Governo não faz os trabalhos devidos, tem de aceitar as críticas. Não é por criticar o Governo que eles não participam nas eleições, esse não é um critério. Portanto, acho que é melhor vocês verem com mais atenção a decisão da CAEAL”, afirmou o Chefe do Executivo.

Ho Iat Seng respeita a decisão da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), mas não pode tecer grandes comentários devido à posição que ocupa. “Não posso comentar, mas respeito a decisão da CAEAL, bem como a independência dos tribunais. Respeito a decisão e o que foi tido em conta, daí que essa decisão tem que ser tomada em conta e respeitada”.

Ainda assim, o Chefe do Executivo recordou que as alterações legislativas de 2018 têm de ser respeitadas. “Qualquer chinês tem que respeitar a Constituição da República Popular da China. De acordo com a posição do Partido Comunista, um cidadão nacional tem de respeitar a Constituição. Essa é a exigência mínima.”