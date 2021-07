Morreu o sinólogo Severino Cabral

Severino Cabral (o segundo a contar da direita) juntamente com Jorge Rangel em Macau

Académico acreditou sempre que Macau é parte fulcral no diálogo entre o Brasil e a China. Profundo conhecedor do Império do Meio, Severino Cabral organizou e participou em diversos seminários no território. Tinha 77 anos.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O professor Severino Bezerra Cabral Filho, um dos maiores sinólogos brasileiros, morreu na passada terça-feira, dia 20 de Julho, aos 77 anos. Conhecedor, como poucos no Brasil, da história, cultura e política da República Popular da China, trabalhou os últimos da sua vida na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro.

Nascido a 28 de Abril de 1944 na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, Severino Cabral foi um estudioso da China durante diversos anos. Licenciou-se em História pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em 1977, e fez o seu doutoramento em Sociologia na Universidade de São Paulo, em 1998. O académico sempre teve uma postura proactiva no sentido do fortalecimento das relações entre o seu país, o Brasil, e a China, tendo sempre, ou quase sempre, Macau como um polo de grande importância nessa relação.

Essa importância dada a Macau fez com que Severino Cabral organizasse e participasse em diversas conferências de carácter académico no território, mas também em Pequim e no Rio de Janeiro. E conhecida a sua relação estreita com Wang Cheng’an, ex-secretário-geral do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau), bem como com Jorge Rangel e José Lobo do Amaral, ambos do Instituto Internacional de Macau (IIM). Foi orador em palestras naquele instituto e também na Fundação Rui Cunha, onde falou, em 2015, sobre “a nova mundialidade e a emergência do mundo meridional”.

Ao PONTO FINAL, Jorge Rangel fala numa “perda relevante”. “Lamentamos naturalmente. Há vários dias que fomos avisados que a doença que padecia estava em estado já muito adiantado”, começou por dizer o presidente do IIM.

“Severino Cabral era um colaborador excelente que o IIM teve. Era a alma e o grande mentor do Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia-Pacífico que teve sempre o apoio do Itamaraty”, refere Rangel.

O IIM e Severino Cabral sempre tiveram uma relação estreita e “cheia de projectos”. “Fizemos muitas actividades com ele no Brasil, mas também em Portugal e em Macau, bem como em Pequim ou em Xangai. Posso, por assim dizer que ele é responsável pelo pioneirismo no desenvolvimento de estudos sobre a China. Publicou muitos trabalhos sobre a China”, referiu o presidente do IIM ao nosso jornal.

E haverá lugar a uma merecida homenagem, revelou Jorge Rangel, até porque o legado merece ser continuado. “Havemos de fazer uma bonita homenagem. Eu próprio vou escrever algo sobre ele e sobre a sua obra. Está prevista uma actividade em Pequim, em Novembro, mas depende da evolução da pandemia. Nessa altura podemos fazer alguma coisa em sua memória, mas será tudo com muita calma. Vamos deixar passar agora o tempo, sem sobrecarregar a família e os colaboradores, que já manifestaram a vontade de continuar a colaboração com o IIM. Vamos ver o que mais podemos fazer. Talvez alguma edição inédita com algum trabalho dele”, referiu Rangel, que também pretende que seja realizada uma homenagem a Severino Cabral no Brasil, em colaboração com a Escola Superior de Guerra.

Severino Cabral, que também foi presidente do Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia-Pacífico (Ibecap), idealizou a construção de um olhar brasileiro para a Ásia, em especial para a China. Esse pensamento era uma constante nas suas reflexões e ensinamentos. O académico, aliás, referiu um dia, em carta endereçada ao ministro Sérgio Barbosa Serra, que “o conhecimento da China e da Ásia é um desafio maior para o nosso mundo universitário não só por conta da diferença cultural e linguística como pela enorme distância geográfica, que impede a troca e a circulação rotineira de informações”.

O académico brasileiro foi autor de diversos livros de onde se destaca “O Brasil e a China – Relações de Cooperação no Século XXI”, “As Relações Brasil/China e os Desafios do Século XXI” e “China – Uma Visão Brasileira”, todos com chancela do IIM, e ainda “Brasil-China: Cooperação e Intercâmbio no Campo de Estudos Estratégicos e Internacionais”, editado em 2020, pelo Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra. Escreveu diversos artigos académicos e publicou em variadas revistas, quase sempre sobre estudos das relações entre o Brasil, a China e Macau. O autor considerava que, ao longo dos tempos, vários estudiosos brasileiros negligenciaram essas relações.