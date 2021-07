Meta das 50 mil milhões em impostos sobre o jogo pode ser realidade, admite Lei Wai Nong

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

O secretário para a Economia e Finanças assumiu que, apesar dos fracos resultados conseguidos no primeiro semestre do ano, a RAEM espera atingir o montante anteriormente projectado. O governante disse ainda que a consulta pública para a primeira lei sindical deve acontecer no final do ano.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, mostrou-se ontem confiante que Macau, apesar dos fracos resultados reportados no primeiro semestre, poderá terminar este ano com o montante anteriormente projectado de 50 mil milhões de patacas em impostos sobre o sector do jogo, a principal alavanca da economia do território.

As autoridades estimaram que ganhos da ordem das 50 mil milhões de patacas seriam um pecúlio positivo devido às adversidades causadas pela pandemia de Covid-19.

Contudo, o Governo, até ao momento, apenas arrecadou um total de 19,6 mil milhões de patacas em impostos sobre o jogo, o que representa apenas 39% do objectivo proposto inicialmente. “Os resultados no primeiro semestre do ano são muito inferiores ao que se esperava. Mas estamos confiantes de que os resultados vão melhorar no segundo semestre do ano. Vamos ter o período de férias de Verão, a Semana Dourada do Dia Nacional, o Grande Prémio. A situação pandémica nas cidades vizinhas também melhorou”, constatou o secretário para a Economia e Finanças à margem da cerimónia de abertura do 12.º Fórum Internacional de Investimento em Infraestrutura e Construção (IIICF, na sigla inglesa).

Recorde-se que um surto local na província de Guangdong, com maior incidência em Cantão e Shenzhen, no final de Maio provocou uma quebra no número de visitantes em Junho, terminando o mês com os piores resultados mensais do jogo do ano, cerca 6,5 mil milhões de patacas. “Todos nós sabemos que 60% dos visitantes de Macau vêm de Guangdong, mas desde 10 de Julho o número de diário recuperou para mais de 30 mil visitantes, enquanto o período de permanência dos turistas e as taxas de ocupação dos hotéis também aumentaram”, referiu Lei Wai Nong.

O governante destacou que as autoridades têm procurado realizar campanhas de promoção turística no continente, através de plataformas online ou através da realização de eventos promocionais. “Iremos a Fujian, Xiamen, Tianjin e Chongqing para levar a cabo promoções turísticas em Macau. Vamos recuperar de forma estável e espero que os turistas possam dedicar mais tempo a Macau”, revelou.

Consulta pública para a primeira lei sindical no final do ano

A consulta pública para a tão falada primeira lei sindical local provavelmente só será realizada no último trimestre deste ano, assumiu o secretário de Economia e Finanças.

A auscultação foi marcada para ser iniciada no primeiro trimestre deste ano e submetida à avaliação da Assembleia Legislativa no último trimestre, mas o processo encontra-se atrasado. Lei Wai Nong revelou que a consulta vai durar 180 dias e, muito provavelmente, a lei só será aprovada em 2022.

O projecto de uma possível lei sindical há muito que circula nos corredores do poder em Macau. Diversas discussões têm sido realizadas, principalmente em sede parlamentar, e a questão foi submetida ao Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) para avaliação no ano passado, com patrões e trabalhadores a discutir o possível enquadramento legal para a associação sindical e respectiva negociação colectiva. “Diversos departamentos sob a minha alçada também vão colectar opiniões no seio da comunidade local. Acho que as relações de trabalho estão harmoniosas. Com a lei sindical, mais de 96% das relações laborais serão cobertas. Tivemos uma situação muito estável até agora no que diz respeito às relações de trabalho”, assumiu Lei Wai Nong, que acrescentou que o CPCS deverá terminar de colectar as opiniões dos grupos sindicais até o final de Setembro.

Apesar da Lei Básica de Macau consagrar que os residentes de Macau gozam do “direito e liberdade de formar e aderir a sindicatos e de fazer greve”, nenhuma lei sindical foi aprovada pelas autoridades desde a fundação da RAEM em 1999.

Nova lei do jogo também em discussão

Durante a conversa com os jornalistas, o secretário para a Economia e Finanças sublinhou ainda que vai decorrer, no segundo semestre deste ano, uma consulta pública sobre o novo regime jurídico do jogo. Essa auscultação faz parte de um processo que determinará as futuras concessões do jogo, bem como as licenças existentes que expirarão em 2022. “Todos nós sabemos que é uma lei de grande importância para o desenvolvimento futuro de Macau. Nunca demos um prazo exacto, mas sempre disse que seria no segundo semestre”, frisou Lei Wai Nong.

O projecto de revisão da lei do jogo poderá ser submetido à Assembleia Legislativa até ao último trimestre deste ano, dependendo de quando for iniciado o processo de consulta pública.