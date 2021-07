Masdaw promove caminhada de socialização para facilitar adopção

FOTO MASDAW

Nicolle Driscole é voluntária da Masdaw há mais de um ano e desenvolve actividades de inclusão na comunidade, de educação e adesão de membros para a associação de protecção de animais de rua. A inglesa falou ao PONTO FINAL acerca da mais recente actividade intitulada ‘Caminhada de Socialização’, que vai acontecer este sábado, onde se pretende juntar os cães mais ansiosos e tímidos com os mais confiantes, na tentativa de socializá-los e prepará-los melhor para uma eventual adopção.

A Associação para os Cães de Rua e o Bem-estar Animal em Macau (Masdaw) vai organizar pela primeira vez uma ‘Caminhada de Socialização’, que pretende juntar voluntários com os cães abrigados da associação. O evento será este sábado, às 16h00, e pretende ser a primeira de várias caminhadas com o mesmo intuito de misturar cães de variados temperamentos e níveis de socialização com pessoas da comunidade que estejam interessadas em ajudar e em conviver com os “melhores amigos do homem”.

“A Masdaw já fez muitas caminhadas comunitárias antes, mas normalmente são feitas com cães que sabemos que são confiantes e que irão interagir com os nossos passeadores. Este evento pretende ser diferente, pois apesar de levarmos alguns cães confiantes, levaremos também alguns cães um pouco mais tímidos e ansiosos, que realmente precisam de construir um pouco a sua confiança e níveis de socialização”, começa por explicar a inglesa.

“Na verdade, pretendemos chamar a atenção das pessoas que gostam de cães, que possam vir e ajudar-nos a caminhá-los em grupo, porque temos muitos cães na associação que seriam animais de estimação maravilhosos, mas que não estão muito habituados a estar perto de pessoas estranhas. E assim surgiu a necessidade de realmente ajudar os nossos cães a se tornarem mais confiantes e relaxados, conhecendo novas pessoas ao mesmo tempo. A grande maioria deles são muito bem comportados e sociáveis com pessoas que eles já conhecem, mas muitos assustam-se e ficam nervosos depois de sairmos com eles do portão da Masdaw, por isso a nossa ideia é ajudá-los a acostumá-los a cada vez mais pessoas diferentes”, refere com optimismo. Nicolle acrescenta que este será um programa contínuo, para o intuito de “formar” cada vez mais cães para estarem prontos para serem adoptados.

Para este evento, porém, os voluntários terão de aparecer sem os seus próprios cães, se os tiverem. “Esta caminhada vai ser apenas para os nossos cães que estão para adopção na Masdaw, pois o objectivo final é que possamos torná-los mais adoptáveis, além de que caminhar com cães fora da própria matilha possa ser muito stressante para eles”, refere a coordenadora, acrescentando que, de uma maneira geral, “isto pode ser uma experiência de aprendizagem muito boa”.

Nicolle explica que, por razões de a associação ter recursos muito limitados, não vão estar presentes no evento, treinadores de cães profissionais. Porém, a inglesa revela que dois voluntários que vão estar presentes são estudantes de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia e que estão a fazer um estágio com a associação. “Estes dois voluntários fazem parte da nossa equipa durante este Verão e estão a trabalhar em prol da construção de projectos em maior escala, na Masdaw”, aponta.

A caminhada, que em princípio deverá durar uma hora e meia, vai ser feita nas redondezas da vila de Coloane, numa praia aberta a cães. “Há uma praia na esquina, perto da vila, onde os cães podem frequentar. Normalmente levamo-los para lá, damos-lhes algumas guloseimas, água e deixamo-los nadar no mar, se quiserem, e depois voltamos. Será até cerca das 17h30 até voltarmos à Masdaw, talvez um pouco mais cedo, dependendo dos factores”, refere.

Para quem queira inscrever-se necessita de mandar um email à Masdaw para info@masdaw.org com os nomes dos participantes, as idades, os contactos e o nível de experiência prévia com cães. "Temos 20 pessoas confirmadas neste momento, pelo que provavelmente não vamos levar muitas mais para este fim-de-semana, porque senão há a probabilidade de se tornar demasiado caótico e pode tornar-se numa má experiência para os cães que estamos a tentar ajudar. Porém, se houver desistências poderemos acomodar mais algumas pessoas", acrescentou. A Masdaw é uma associação de protecção de animais de rua, principalmente de cães e gatos, fundada por Fátima Galvão.