Macau pretende atingir o pico das emissões de carbono até 2030

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, revelou ontem, durante o seu discurso durante a cerimónia de abertura do 12º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas”. (IIICF, na sigla inglesa), que a RAEM “fará todos os esforços” para atingir o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030, em conjunto com as estratégias de desenvolvimento ambiental do país.

“Vamos promover escrupulosamente medidas relacionadas com o pico das emissões de dióxido de carbono e da neutralização de carbono e, tendo em conta a realidade de Macau, vamos implementar o programa de forma programada, aproveitando as energias limpas e procurando atingir o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030 ”, anunciou o líder do Executivo da RAEM.

Recorde-se que o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, prometeu na 75.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Setembro de 2020, que a China alcançaria seu pico de emissões de carbono antes de 2030 e se tornaria “neutra em carbono” antes de 2060.

No seu discurso, Ho indicou também que as autoridades locais vão trabalhar para avançar com um Plano Director Urbano e promover “de forma mais precisa, ecológica e segura”, a construção de infraestruturas urbanas e o desenvolvimento de infraestruturas urbanas e a melhoria de estruturas ambientais, que irá permitir um “equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a protecção do ambiente” e estabelecer um “Macau Verde”.

Ho Iat Seng salientou ainda que a China irá ampliar a cooperação externa e impulsionar activamente a interligação de infra-estruturas e de regras e normas internacionais. Macau, enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, é também um importante elo de ligação da “Rota da Seda Marítima do Século XXI” e um relevante ponto de intersecção na dupla circulação nacional e internacional. Continuará a potenciar as vantagens próprias de Macau, contribuindo para a promoção do intercâmbio e da cooperação entre indústrias, em termos de investimento e construção de infra-estruturas internacionais.

