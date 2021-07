Lei Chan U pede ao Governo melhorias em qualidade de habitação pública

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação entregue na terça-feira ao Executivo, o deputado Lei Chan U pediu melhorias na qualidade das habitações públicas de Macau. Lei Chan U sugeriu ainda que o Governo deveria expandir os recursos humanos dos departamentos relevantes e reforçar o controlo de qualidade do processo de construção.

O deputado legislativo Lei Chan U entregou uma interpelação ao Governo com três questões relacionadas com a qualidade da construção das habitações públicas de Macau. Nesta interpelação, o deputado sugeriu ao Governo expandir os recursos humanos dos departamentos relevantes, com o objectivo de garantir os planos da construção no futuro. Lei Chan U pediu ainda mais medidas sobre a gestão das empresas do controlo da construção e um quadro jurídico melhor para obras públicas.

“É o desejo de cada residente viver e trabalhar em paz e contentamento, mas para alguns dos que vivem em habitações públicas há ainda um longo caminho a percorrer para o conseguir”, apontou. De acordo com Lei Chan U, nos últimos anos, problemas de qualidade como queda de telhas, infiltração de água, envelhecimento e danos nas instalações têm surgido repetidamente em residencias públicas, causando grande aborrecimento aos residentes e minando a sua confiança na habitação pública.

Anteriormente, tinha sido levantada uma interpelação sobre mesmo assunto. Na resposta, o Governo indicou que no passado tinha estabelecido planos e objectivos mais agressivos para a construção de projectos. Como resultado, sob a alta pressão de recursos humanos insuficientes, havia uma probabilidade relativamente alta de defeitos no trabalho de várias unidades e na qualidade das obras. A Administração indicou também que tinham sido implementadas cinco medidas, incluindo o ajustamento dos objectivos para serem menos agressivos, o reforço da comunicação com a indústria, a melhoria contínua das disposições relativas aos concursos, a alteração do período de construção de dias de calendário para dias úteis, e a melhoria contínua dos requisitos de concepção e construção.

Com o início de uma série de grandes projectos de habitação pública em Novos Aterros Urbanos e Avenida Wai Long, a qualidade da habitação pública tornou-se uma grande preocupação para a comunidade. “O Governo tem o dever de retirar lições de problemas de habitação pública passados, de evitar a recorrência de problemas de qualidade anteriores, e de restabelecer a confiança dos residentes na habitação pública”, adiantou o deputado.

Considerando a série de projectos de construção de habitações públicas que começarão em Macau num futuro próximo, o deputado referiu: “Embora o Governo tenha indicado que ajustou o objectivo para os projectos, pode o planeamento para a construção de habitações públicas ser concluído dentro do prazo e com qualidade e quantidade, tendo em conta a escassez de mão-de-obra no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas? Irá o Governo considerar expandir os recursos humanos dos departamentos relevantes?”, questionou Lei Chan U.

Além disso, segundo o deputado, o secretário para os Transportes e Obras Públicas (DSSOPT) disse há muitos anos que os empreiteiros eram os principais responsáveis pela má qualidade da construção de habitações públicas, e que o Governo não podia fugir à sua responsabilidade de acompanhar a situação. “Actualmente não existe uma única inspecção por parte dos departamentos de obras”, referiu o deputado. Assim, Lei Chan U perguntou que se o Governo irá estabelecer um sistema para reforçar as responsabilidades reguladoras das empresas de supervisão e se irá impor as correspondentes medidas punitivas às empresas que cometeram erros graves.

“A DSSOPT indicou anteriormente que o quadro jurídico global para o controlo da qualidade das obras públicas está a ser examinado e, se necessário, serão introduzidas novas medidas. Que progressos fez o Governo para melhorar o quadro jurídico global de controlo da qualidade das obras públicas?”, perguntou Lei Chan U na mesma interpelação.

Luís Hanyu