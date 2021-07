Comissão arquiva petição com pedido de reuniões abertas ao público

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O presidente da Comissão de Regimento e Mandatos, José Chui Sai Peng, assegurou ontem que será elaborado um relatório sobre uma petição com um pedido de reuniões abertas ao público e assegurou que o documento apresentado pelo residente Adelino da Silva Sousa será tido em consideração numa eventual alteração ao regimento.

A garantia foi dada ontem por José Chui Sai Peng após uma reunião com os deputados da Comissão de Regimento e Mandatos. No entanto, o deputado reconheceu limitações de tempo para proceder à alteração do regimento uma vez que a petição sugere a abertura das comissões ao público.

“Como estamos próximos do termo da legislatura e só se altera o regimento depois de serem ouvidas as opiniões de todos os deputados, agora não temos esse tempo para efeito pois é um processo que requer um longo tempo e por isso, no relatório, vamos deixar uma nota para a futura comissão ter isto em conta”, começou por dizer José Chui Sai Peng, acrescentando tratar-se “meramente de uma sugestão” para a futura comissão que poderá ter o relatório “em conta na eventual alteração ao regimento”.

“Para que essa petição do residente seja tida em consideração nessa eventual alteração ao regimento”, frisou o presidente da comissão sobre a petição apresentada no dia 8 de Junho de 2021 pelo residente de Macau chamado Adelino Sousa Silva.

Questionado sobre os argumentos apresentados na petição, José Chui Sai Peng revelou que a fundamentação apresentada pelo residente refere que “como as reuniões plenárias são públicas, e no artigo 92.º do regimento prevê que as reuniões plenárias são públicas e as reuniões das comissões são fechadas, o residente quer que todas as reuniões sejam públicas”. Para além disso, o presidente da comissão assinalou também que “em caso de a comissão decidir pela abertura da comissão, é também possível, mas que isto cabe à comissão decidir”.

Relação às conclusões do relatório elaborado pelos deputados, José Chui Sai Peng afirmou apenas que “essa matéria deve ser decidida pelos futuros deputados” e que deverá ser “discutida na próxima legislatura” porque “quando se altera o regimento temos de ter um consenso de todos os deputados”.

E.S.