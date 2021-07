Autoridades asseguram estar equipadas para o problema das cheias em Macau

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Lam Lon Wai recebeu a resposta do Governo à sua interpelação sobre o nível de preparação das autoridades para fazer face ao problema das cheias e tempestades que têm vindo a afectar Macau há vários anos. O Governo, por sua vez, mostra-se confiante e preparado para tais ocorrências.

Joana Chantre

joanachantre.pontofinal@gmail.com

O Governo respondeu ontem, por via da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), à interpelação escrita do deputado Lam Lon Wai datada do último mês.

A interpelação com três perguntas incide sobre o problema das inundações e protecção contra as tempestades em Macau. De acordo com o deputado, muitos membros do público acreditam que o trabalho do Governo precisa de ser reforçado, uma vez que o território continua a ser assolado com inundações há já muitos anos. Mencionou que, embora tenha sido realizada uma série de projectos relacionados com a construção de várias estações de bombagem de águas pluviais que melhoraram de forma significativa algumas áreas, existem projectos que ainda não foram concluídos, mencionando áreas especificas, como a zona norte de Macau, o Fai Chi Kei, Toi San e Ilha Verde, que têm sido todos afectados pelas inundações.

Lam Lon Wai escreveu também acerca da situação dos edifícios antigos de Macau e de como as autoridades têm o dever de fazer lembretes ao público para cuidarem das paredes exteriores e dos vidros, tal como a verificação regular das janelas para minimizar acidentes em épocas de vento forte.

A primeira questão colocada pelo deputado incide sobre a data de começo e conclusão dos trabalhos de controlo das cheias do Porto Interior Sul, questionando também a sua futura eficácia. Em resposta, as autoridades dizem apenas que os trabalhos de revisão já estão em curso, prevendo-se a sua conclusão no corrente ano.

A segunda questão é sobre o progresso do estudo da estação de bombagem de água da chuva no Fai Chi Kei, do qual obteve a resposta que a nova estação servirá para auxiliar o escoamento parcial da água pluvial para o mar, em caso do nível da agua do mar não puder ultrapassar a altura do paviment devido ao aumento do nível da maré. Isto, segundo as autoridades, irá mitigar o risco de inundação no Bairro do Fai Chi Kei e arredores. Também mencionado foi que após a recepção dos pareceres técnicos dos serviços competentes, serão envidados esforços para que, no corrente ano, seja iniciada a elaboração do respectivo projecto de obra.

Finalmente, em resposta à terceira e última pergunta do deputado Lam Lon Wai sobre as medidas que serão tomadas pelas autoridades para proteger os residentes dos problemas de queda de pedras e janelas nas paredes externas dos edifícios durante a época do vento forte, as autoridades primeiramente expressam a responsabilidade de se zelar pela realização periódica dos trabalhos de reparação e manutenção dos edifícios, acrescentando que os trabalhadores da DSSOPT prestam especial atenção aos edifícios em mau estado de conservação e em avançado estado de deterioração, especialmente antes da chegada da época de chuvas.

Assim, em caso de perigo eminente, dar-se-á início à operação do mecanismo em vigor, com a notificação imediata dos proprietários dos edifícios, de forma a os informar atempadamente.

Foi também referido que, em relação às situações que ocorrem com frequência na época de tufões, os Serviços de Polícia Unitários (SPU) estão equipados para acções de sensibilização, alerta e a realização dos respectivas trabalhos de consolidação ou de reabilitação em caso de incidentes. A título de exemplo o Governo recorda um exercício de simulação específico intitulado “Peixe de Cristal de 2021”.