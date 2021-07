Revisão do planeamento para Parque da Concórdia prevê aumento da altura máxima dos edifícios

DSSOPT

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) apresentou ontem um estudo de revisão do planeamento do Parque Industrial da Concórdia ao Concórdia ao Conselho de Planeamento Urbanístico (CPU) com sugestões de ajustamentos no aproveitamento de 11 lotes para o “desenvolvimento da diversificação adequada de Macau”, nomeadamente alteração da altura máxima dos edifícios e aumento da área bruta de construção.

De acordo com o Governo, o aproveitamento do Parque Industrial da Concórdia irá “estimular a modernização industrial, nas áreas da medicina tradicional chinesa, de centro de dados e de outras indústrias emergentes e de ponta, promovendo a diversificação adequada da economia”. No final da reunião com os vogais do Conselho de Planeamento Urbanístico, Chan Pou Ha, directora da DSSOPT e presidente da CPU, explicou que os ajustamentos apresentados visam o “desenvolvimento económico de Macau”.

“Isto tudo tem a ver com o desenvolvimento económico de Macau e daí termos feito este ajustamento”, afirmou Chan Pou Ha sobre o facto de o estudo sugerir uma alteração à altura máxima da edificação dos lotes do lado leste para 50 metros de altura, e do lado Oeste costeiro para 31,5 metros quando os indicadores originais eram de 9 metros de altura. Algo que que poderia “limitar o desenvolvimento deste lote”, justificou um dos responsáveis da DSSOPT durante a apresentação do estudo.

“Achámos que é razoável alterar o limite da altura deste parque industrial. Como o lado Oeste é mar e o Sul é estaleiro, temos de ter em consideração estas partes, por isso vamos criar um limite de alturas escalonadas e decrescente de Este para Oeste. A altura da edificação dos lotes do lado leste é alterada para 50 metros e a altura do lado Oeste costeiro para 31,5 metros. Tendo em conta a volumetria das construções existentes, propõe-se que a altura da edificação vai descendo de Norte para Sul, de 31,5 metros a 20,5 metros”, referiu um dos representantes da DSSOPT durante a 7ª reunião plenária ordinária do CPU.

No estudo apresentado pelo Governo foi sugerido também que o índice máximo de utilização do solo permitido seja entre 3,5 vezes a 7 vezes, e que o índice máximo de ocupação do solo permitido seja entre 60% a 65%, sendo que, após alteração, a área bruta de construção passe a ser de cerca de 700 mil metros quadrados.

Para além disso será obrigatório a instalação de equipamentos geradores de electricidade por meio de energia solar, assim como a implementação de tratamento paisagístico na laje de cobertura com área não inferior a 30% da área descoberta.

Questionada sobre o orçamento para este projecto, Chan Pou Ha referiu apenas que os 11 lotes foram concedidos para “uma parte da sociedade do parque” e que, “de acordo com a lei de terras eles [sociedade do Parque Industrial da Concórdia] podem subarrendar o terreno”. “Quanto ao investimento e atracção de novos negócios tudo irá depender da sociedade do parque”, frisou a presidente do CPU.

A terminar, Chan Pou Ha assegurou que os lotes de terrenos do Parque Industrial da Concórdia estão reservados para construção exclusiva de edifícios industriais. “Sabemos que no Plano Director Macau tem quatro zonas a cor castanha. Este parque industrial da Concórdia é um deles. Hoje [ontem] fizemos uma apresentação deste estudo, sobre o planeamento do parque industrial sobre, por exemplo, a altura ou o ajustamento que foi feito. E olhando durante o processo de consulta do Plano Director a finalidade habitacional não está junto à finalidade industrial, por isso vamos seguir o Plano Director, ou seja, não vamos ter habitação nesta zona”, concluiu a directora da DSSOPT.