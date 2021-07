Residente detido por suspeitas de difamação a deputada da AL e PJ

FOTOGRAFIA PF

Um residente de Macau, desempregado, foi detido por ter, alegadamente, difamado na internet uma deputada da Assembleia Legislativa (AL) e as autoridades policiais. A polícia recusou-se a revelar a identidade da deputada envolvida no caso.

Um homem, residente de Macau, de 48 anos e actualmente desempregado, foi detido por ter, alegadamente, difamado uma deputada de Macau e as autoridades policiais com declarações e acusações falsas na internet, indicou ontem a Polícia Judiciária (PJ) numa conferência de imprensa. A polícia negou divulgar a identidade da deputada a seu pedido, afirmando apenas que era uma mulher.

De acordo com as autoridades, no dia 8 de Julho, a vítima apresentou queixa à PJ afirmando que tinha sido difamada publicamente por alguém que tinha espalhado na internet vários informações sobre si. Depois disso, durante a investigação, a polícia encontrou folhetos com informação difamatória sobre a mesma deputada em fachadas de edifícios e paragens de autocarro em alguns bairros, que alegadamente teriam sido afixados pelo mesmo suspeito.

No dia 13 de Julho, a PJ descobriu novamente que o suspeito tinha publicado mais informação falsa sobre a deputada na internet. Depois de verificar a câmara de CCTV, a polícia identificou um homem suspeito e localizou a sua residência. Na tarde do dia 20 deste mês, a PJ foi à habitação do suspeito para investigação. Na altura da detenção, foram apreendidos vários folhetos iguais aos encontrados na rua anteriormente e foram também encontradas as informações falsas sobre a deputada do Governo no computador do indivíduo.

Na sequência, o suspeito foi levado para a esquadra para investigação. No entanto, durante o interrogatório, o homem negou cooperar com a polícia. Além disso, neste período, o suspeito usou o seu telefone para tirar alguns fotos dos agentes sem que estes reparassem. No final, a PJ deixou o homem sair após prestar depoimentos.

Entretanto, nessa noite, as autoridades descobriram que o arguido tinha publicado algumas fotos tiradas na esquadra a difamar a polícia, dizendo que tinha sido vítima de violência durante o interrogatório. No dia seguinte, o suspeito foi levado para a PJ novamente e confessou que tinha sido ele a publicar as fotos da polícia e as informações falsas sobre a deputada.

Segundo as autoridades, o suspeito foi acusado por vários crimes, incluído publicidade e calúnia, ofensa a pessoa colectiva que exerça autoridade pública e gravações e fotografias ilícitas. O caso já foi transferido na terça-feira para Ministério Público (MP).

Mais detenções após novo caso de alegada prostituição de menor

Três pessoas, incluindo uma menor de 17 anos, do interior da China foram detidas por suspeita de estarem envolvidas em actividades de prostituição, indicou ontem a Polícia Judiciária (PJ), citada pela Exmoo News. Segundo as autoridades, o principal suspeito, um homem de 43 anos, desempregado, foi suspeito de organizar várias actividades de prostituição onde estava incluída uma menor de 17 anos.

Na semana passada, a PJ recebeu um pedido do Ministério Público (MP) relativo a uma actividade de prostituição suspeita num hotel em Cotai. Depois de investigação, a polícia identificou três suspeitos. Nas primeiras horas da manhã de sábado, um homem e duas mulheres entraram em Macau através das Portas do Cerco da e deram entrada num quarto de hotel em Cotai. As duas mulheres foram então para vários hotéis próximos para solicitar clientes. Durante esse tempo, os agentes descobriram que a suspeita, que se descobriu ser menor de idade, tinha entrado num quarto de hotel e era suspeita de ter relações sexuais a troco de dinheiro.

Na terça-feira de manhã, a polícia deteve os três suspeitos num quarto do hotel. Foram também apreendidos 123 preservativos, mais de 300 panfletos a anunciar a prestação de serviços sexuais e aproximadamente 8.000 patacas em dinheiro. Após interrogatório, as duas suspeitas confessaram estarem envolvidas em prostituição e disseram ainda que cobram 1.200 a 1.500 dólares de Hong Kong por cada vez. Além disso, já tinham pago ao homem que organizada tudo um total de 2.200 dólares de Hong Kong como comissão.

De acordo com a PJ, o homem suspeito negou cooperar com a polícia. No entanto, o suspeito tinha alegadamente organizado uma série de actividades de prostituição há seis meses e suspeita-se que tenha incluído menores de idade por diversas vezes. A polícia inicialmente excluiu o tráfico de pessoas neste caso e está a conduzir investigação mais aprofundada, segundo as autoridades.

Luís Hanyu