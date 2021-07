Residente de Macau cria marca de camisas unissexo

Meh é o nome da marca de camisas criada por Margarida Parreira, residente de Macau, actualmente a viver em Portugal. A marca promove a sustentabilidade e a diversidade de padrões.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Viveu em Macau metade da sua vida, mas actualmente reside em Portugal. Margarida Parreira criou, recentemente, a marca Meh, lançando-se no mercado da moda com camisas unissexo 100% portuguesa de padrões diversos, indo das riscas aos quadrados, passando pelas bolinhas e pelo colorido variado.

“Trata-se de uma ideia que já tinha há algum tempo. Sempre quis criar esta marca em Portugal, mas vivendo em Macau era quase impossível. Estando agora, momentaneamente, em Portugal decidi então avançar”, disse a criadora ao PONTO FINAL, que revelou intenção de regressar à RAEM, onde viveu metade da sua vida, assim que for possível.

Margarida Parreira criou padrões que, segundo ela, “havia falta no mercado”. Desenhos exclusivos em quantidades pequenas, quase que em regime de edição limitada, de 30 a 50 exemplares por peça e a um preço de 78 euros (740 patacas ao câmbio actual), excepto a camisa feita em colaboração com o ilustrador Binau, que custa 90 euros (850 patacas). Para já são 10 modelos. Fleck, Memphis (a mais vendida), Bloom ou Polka, entre outros modelos, podem ser adquiridos, em diversos tamanhos e em manga curta, no site da empresa em http://www.dressmeh.com.

Com a sustentabilidade em mente, Margarida Parreira criou um conceito de peça amiga do ambiente. A Meh trabalha com o tecido Tencel Lyocell, um tecido natural feito pelo homem, suave que facilita respiração da pele e biodegradável. “É um tecido feito à base de celulose. Utiliza-se muito pouca água e muito pouca energia na sua criação e, ainda, sempre os mesmos químicos, naturalmente amigos do ambiente”, revelou ao PONTO FINAL.

Em uma semana de loja online, o negócio tem corrido bem, assume. Margarida explica que as camisas são de tamanho standard, folgadas e descontraídas, e a opção unissexo foi, de facto, acertada. “Tenho vendido tanto para homens como para mulheres, e o facto de ter aparecido recentemente na comunicação social em Portugal catapultou, pelo menos, o interesse no produto”, afirmou.

Para já, o envio de camisas está apenas dedicado a Portugal, mas a fundadora da Meh pretende, “obviamente”, enviar camisas para Macau. “Tenho aí muitos amigos e possíveis clientes que querem ter uma camisa. Por isso, estou a negociar com duas transportadoras a melhor solução para o envio para Macau. Até ao final deste mês haverá novidades”, assumiu Margarida Parreira.

E Macau, influenciou a Meh? “Nem que tenha sido de forma inconsciente. Macau e a Ásia. Vivi aí 15 anos da minha vida. Como não influenciar?”, nota a especialista em guarda-roupas e espectáculos, a sua principal ocupação.

Margarida, que não esconde a vontade de expandir a Meh a outro tipo de peças, que aliás já tem diversas ideias em mente, não pretende colecções muito rígidas, do tipo sazonal, admitindo que terá de ter, “como é óbvio”, camisas de manga comprida. “Mas tenho de ter calma. Estou a começar, tenho de estudar mais o mercado e as tendências e, com calma, ir fazendo as coisas”, concluiu a portuguesa.