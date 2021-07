Reclamações apresentadas por três candidaturas indeferidas pela CAEAL

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) publicou ontem as listas finais ao sufrágio directo e indirecto para as eleições à Assembleia Legislativa, sem tirar nem colocar qualquer vírgula ao que já havia sido transmitido pela entidade em oportunidades anteriores. Nesse sentido, notificou os mandatários das três candidaturas – indeferidas – que haviam apresentado reclamação sobre a respectiva decisão e afixou a relação completa de todas as candidaturas admitidas pela CAEAL, no átrio do Edifício Administração Pública.

A CAEAL considerou improcedentes as respectivas reclamações, considerando existirem provas suficientes de que os candidatos em causa praticaram actos que não defendem a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China ou não são fiéis à Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China. As listas têm ainda uma derradeira oportunidade de fazer valer os seus direitos recorrendo da decisão da CAEAL para o Tribunal de Última Instância, no prazo de um dia após a afixação da referida relação, ou seja, durante o dia de hoje. Dessa forma, estão admitidos 128 candidatos a sufrágio directo, distribuídos por 14 listas e, 12 candidatos a sufrágio indirecto, distribuídos por cinco listas.

O Governo de Macau já tinha demonstrado apoio à decisão da CAEAL e disse, há duas semanas, que “o facto de alguns participantes não serem elegíveis não afecta os direitos fundamentais dos residentes de Macau nos termos da lei, nem a liberdade de expressão dos mesmos”. Também o Governo Central em Pequim, através do Gabinete de Ligação e Gabinete para os Assuntos de Macau e Hong Kong do Conselho de Estado, demonstrou total apoio à decisão. Esta terça-feira, em Macau, à margem da 16.ª Reunião Ordinária do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau), o embaixador de Portugal na China, José Augusto Duarte, afirmou que o país acompanha com “muita atenção” a exclusão de 15 candidatos pró-democracia das próximas eleições.

G.L.P