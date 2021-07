Média diária de visitantes aumentou após estabilização da situação epidémica em Cantão, diz DST

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

O número de visitantes diários aumentou na última semana após a estabilização da situação epidémica na província de Cantão, indicaram ontem os serviços de turismo de Macau, acrescentando também que houve uma melhoria na média diária de visitantes com a entrada de mais de 60 mil turistas entre 16 e 17 de Julho. Já a taxa de ocupação hoteleira também registou um aumento de 8,4% em comparação com o mês de Junho.

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou ontem que o número de entradas diárias de visitantes em Macau aumentou na última semana com a estabilização da situação epidémica na província de Cantão, sendo que as autoridades registaram uma subida da média diária para os 30 mil visitantes na passada sexta-feira e sábado.

“Macau recebeu mais de 33 mil e 32 mil visitantes, respectivamente, na sexta-feira e no sábado passados (16 e 17 de Julho), voltando novamente à média diária de 30 mil visitantes desde 28 de Maio”, indicaram ontem as autoridades em comunicado, acrescentando que, nos últimos dias, “a situação epidémica voltou a estabilizar na província de Cantão (Guangdong), pelo que, para as pessoas que viajam entre Guangdong e Macau, o prazo de validade do certificado do resultado negativo à Covid-19 que tinham de ser feitos 48 horas antes da passagem na fronteira, voltou novamente aos anteriores sete dias”, e que, “através dos dados obtidos, verifica-se que o número de visitantes tem vindo a aumentar”.

Recorde-se que o número de visitantes diários de Macau baixou no mês de Junho na sequência da implementação de novas medidas de contingência, no final de Maio, por causa de um surto na região vizinha.

Apesar das contrariedades, a DST assinalou que “a recuperação da indústria turística alcançou resultados faseados” e que “nos primeiros cinco meses do ano o número de visitantes de Macau apresentou uma tendência de subida”, assim como a taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros onde se “verificou um aumento”.

“No período entre 1 e 15 de Julho, a taxa de ocupação hoteleira atingiu os 52,1%, mais 8,4% do que em Junho (43,7%)”, pode ler-se no comunicado da DST.

Excursões locais atraíram perto de 30 mil pessoas

Em comunicado, a DST recordou também que foram lançadas as excursões locais no final de Abril e que a iniciativa “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau” contou até ao momento com perto de 30 mil inscritos sendo que o número de hóspedes para as experiências em hotéis contou com cerca de 38 mil. “O número de residentes locais que participam nas excursões durante as férias de Verão continua a subir, que permite apoiar ainda mais a recuperação da indústria turística e da economia comunitária”, lê-se no comunicado da DST.

Em relação às dificuldades verificadas pelo sector do turismo de Macau desde o início da pandemia, a DST frisou que o Governo “continuará a envidar todos os esforços para impulsionar a subida gradual do número de visitantes de Macau, para que o sector do turismo recupere gradualmente” e que, actualmente, “a maioria dos visitantes do interior da China que entram em Macau não estão sujeitos a quarentena”.

E.S.