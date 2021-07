Leong Sun Iok pede melhorias no mecanismo de auxílio a residentes em disputas imobiliárias na Grande Baía

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada ao Governo, o deputado Leong Sun Iok solicitou melhorias no mecanismo de auxílio a residentes no tratamento de conflitos na aquisição de imóveis nas cidades da Grande Baía. O deputado eleito pela via directa perguntou sobre a possibilidade de haver assistência jurídica providenciada aos residentes de Macau pelas autoridades de Zhuhai no tratamento de disputas imobiliárias e pediu um reforço na contenção das chamadas de telemarketing para aquisição de propriedades em Hengqin.

O Governo deve melhorar o mecanismo de auxílio a residentes de Macau no tratamento de conflitos na aquisição de imóveis na Grande Baía, assinalou o deputado Leong Sun Iok numa interpelação escrita enviada ontem ao Executivo com três questões sobre o tratamento de conflitos em disputas imobiliárias no interior da China. No entender do deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), as autoridades locais devem trabalhar no sentido de melhorar esse mecanismo e sugeriu o estabelecimento de medidas de supervisão conjuntas com outras cidades da Grande Baía para travar o aumento de chamadas de telemarketing para aquisição de propriedades em Hengqin.

Apesar de reconhecer que o Governo implementou medidas ao nível jurídico e político na contenção das chamadas de telemarketing, Leong Sun Iok assinalou que as “medidas são ainda inadequadas para travar o impacto das campanhas de telemarketing vindas de fora de Hong Kong”.

“O Governo tomou algumas medidas que são eficazes na contenção das chamadas de telemarketing locais, mas não foram muito eficazes na contenção do telemarketing de fora de Hong Kong. A este respeito, que medidas serão tomadas pelas autoridades para travar eficazmente este problema? Irão as autoridades considerar comunicar com as cidades da Grande Baía para estabelecer um mecanismo de controlo conjunto?”, questionou o deputado na sua primeira pergunta ao Governo.

No documento enviado ao Executivo, o deputado eleito pela via directa recordou que vários residentes locais que compraram imóveis comerciais em Hengqin não estavam em conformidade com o que tinha sido apresentado pelas imobiliárias, e que não conseguiram recuperar o investimento porque não estavam protegidos pelas leis de protecção do consumidor do interior da China e de Macau. “Actualmente, o Conselho do Consumidor tem um mecanismo para ajudar no tratamento de litígios sobre propriedade residencial. Contudo, para os residentes que adquiriram propriedades comerciais, uma vez que não estão protegidos pela lei de protecção do consumidor do continente e pela lei de protecção do consumidor de Macau, é muitas vezes difícil serem ressarcidos dos danos causados em casos de fraude. Irão as autoridades considerar melhorar ainda mais o mecanismo para ajudar no tratamento de tais casos?”, assinalou Leong Sun Iok.

A terminar, o deputado questionou o Governo sobre a viabilidade de uma discussão com Zhuhai para que seja prestada assistência jurídica adequada aos residentes locais no tratamento de disputas de propriedade. “As autoridades indicaram que irão trabalhar com Zhuhai para explorar a viabilidade de prestar assistência jurídica adequada aos residentes locais no tratamento de disputas imobiliárias. Quais são os progressos até agora?”, concluiu o deputado.