Garcia Leandro recorda os “difíceis” tempos em Macau no pós-25 de Abril

Garcia Leandro (ao centro), juntamente com o também ex-Governador Carlos Melancia, ambos de visita a Macau em 2011, deslocou-se à Assembleia Legislativa com o então presidente do hemiciclo Lau Cheok Va

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

O ex-Governador de Macau, oficial do Exército português na reforma, falará da sua experiência em Macau, primeiro como oficial do Movimento das Forças Armadas e depois como governante, tendo sucedido em Setembro de 1974 a Nobre de Carvalho.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O antigo Governador de Macau, Garcia Leandro, será o convidado da primeira conversa deste ano do evento Serões com História, promovido pela Fundação Rui Cunha, através do pelo Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau (CRED-DM), conjuntamente com a Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial “Pedro Nolasco” (AAAEC), a ter lugar hoje, pelas 18h30, nas instalações da fundação.

O oficial general do Exército Português, na reforma, falará da sua passagem por Macau, onde foi Governador entre 1974 e 1979, numa palestra intitulada “Macau em 1974 e as consequências do 25 de Abril no seu Futuro”. A sessão, em língua portuguesa e com entrada livre, será moderada José Basto da Silva, actual presidente da AAAEC.

Garcia Leandro “recordar-nos-á este importante período da história contemporânea portuguesa, a estabilidade política da altura, as reformas do Estado e o desenvolvimento económico”, pode ler-se no comunicado de imprensa enviado às redacções.

Num relato na primeira pessoa, “falar-nos-á da sua vivência de quatro anos, pós-Revolução dos Cravos, num território longínquo e em circunstâncias muito difíceis de governação”. Recorde-se que Garcia Leandro foi destacado para Macau precisamente na qualidade de oficial do Movimento das Forças Armadas (MFA). Posteriormente ocupou a vaga de Governador no final do Verão de 1974, sucedendo a Nobre de Carvalho.

Macau encontrava-se numa situação frágil e confusa, com imensas dificuldades políticas, sociais e económicas, mergulhado num complexo jogo de interesses que se moviam de forma mais ou menos obscura, por vezes envoltos em ambientes de grande tensão. Garcia Leandro, juntamente com o malogrado major Rebelo Gonçalves, teve a função de auscultar o estado da política no território, bem como explicar o que se tinha passado em Portugal com o golpe de Estado de Abril.

Contactado pelo PONTO FINAL, Garcia Leandro escusou-se, educadamente, a responder a perguntas, não querendo privilegiar qualquer órgão de comunicação social. “O que tenho a dizer será amanhã [hoje], via ZOOM, na Fundação Rui Cunha. Espero que compreenda a minha posição”, escreveu em resposta a e-mail enviado pelo nosso jornal.

José Eduardo Martinho Garcia Leandro, actualmente presidente da Fundação Jorge Álvares, nasceu em Luanda, Angola, em 1940, sendo tenente-general do Exército desde 1998. A sua vida profissional dividiu-se entre o antigo Ultramar (Angola de 1962 a 1964 e de 1970 a 1972, Guiné de 1965 a 1967 e Timor de 1968 a 1970, tendo sido Governador de Macau entre 1974 e 1979), as funções de comando e internacionais (conselheiro militar da Delegação de Portugal junto da NATO entre 1987 e 1990, comandante da Componente Militar da Minurso/ONU-1996, director do Instituto de Altos Estudos Militares e do Instituto da Defesa Nacional, e vice-chefe do Estado-Maior do Exército), e o ensino superior (nomeadamente no IAEM e mestrados do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e do IEP/UCP). Foi agraciado pelo Estado Português com a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique (1981) e com os graus de Cavaleiro (1983) e Comendador (1992) da Ordem Militar de São Bento de Avis.