Un Sio San inaugura exposição que coloca o espaço como protagonista

Numa exposição de fotografia, vídeo e instalação, Un Sio San coloca o espaço como protagonista. A acompanhar, a artista de Macau deixa também a sua poesia. “There is no There There” é o nome da exposição que será inaugurada hoje, no Armazém do Boi.

André Vinagre

O espaço é o conceito que motiva “There is no There There”, uma exposição da artista local Un Sio San, a ser inaugurada hoje no Armazém do Boi. Ao PONTO FINAL, Un Sio San revela que serão mostrados vários tipos de formatos artísticos, que vão desde a instalação ao vídeo, passando pela fotografia. O projecto tem também elementos de uma residência artística que Un Sio San realizou no Ártico e da poesia que a própria faz.

Utilizando o espaço como motivo visual, Un utiliza a poesia como meio principal para complementar a videografia, as instalações, a fotografia e outros meios usados na mostra. “As fotografias e os vídeos vão mostrar aquilo que está a desaparecer, enquanto que o espaço e o tempo se mantêm”, explicou a artista. Porquê o espaço? “Eu sempre me interessei pelo espaço, todos os livros que eu publico e tudo o que escrevi antes, está tudo ligado ao espaço”.

A inspiração vem de Gertrude Stein, poeta americana autora do poema com o mesmo nome da exposição que Un Sio San agora apresenta, sobre a memória de uma terra que mudou para além do reconhecimento. Na exposição, Un Sio San quer mostrar a passagem do tempo pelo espaço, transformando-o em lugares e não-lugares, por entre a interacção entre homens, animais e natureza.

Un Sio San transporta o conceito para Macau: “Como Macau tem mudado muito rapidamente, de certa maneira já não a reconhecemos e vemos que não é a mesma que era ontem”.

“A existência e inexistência servem também como testemunho de uma ocupação por forças externas”, lê-se no comunicado de imprensa da artista, acrescentando: “Nesta pequena terra que muda de dia para dia, existem bairros antigos e surgem constantemente áreas de recuperação, igrejas, ruas com nome de outros lugares, como a Rua de Pequim ou Rua de Malaca, bem como os 30 zonas propostas para fins anti-epidémicos”.

Un Sio San diz que “a principal epifania que alcancei na minha viagem ao Ártico foi que aprendi a compreender o espaço a partir da perspectiva do tempo, uma vez que vivemos num mundo onde ainda não encontramos uma forma de o observar correctamente”. A artista esteve, no final de 2019, a realizar uma residência artística que teve lugar em Longyearbyen, na Noruega.

A artista também quis incluir o seu trabalho enquanto poeta na exposição. “Todas as peças estão, de alguma forma, ligadas a um ou dois dos meus poemas”, explicou, ressalvando que nem sempre foi fácil fazer a ligação. Um dos vídeos a ser mostrado em “There is no There There” tem como inspiração um poema seu, “Remember the Iceberg”, exemplificou.