Nova galeria do Galaxy revela exposição “Juxtapose”

O Galaxy Entertainment Group (GEG) apresentou ontem a sua galeria GalaxyArt com a sua primeira exposição de arte “Juxtapose”, no âmbito da Bienal Internacional de Arte de Macau (Arte Macau). “Juxtapose”, da autoria do artista malaio Tang Mun Kian, apresenta uma série de onze esculturas gigantes de metal e reflecte os antigos costumes, história e cultura de Macau, através do humor artístico e espirituoso do artista. A exposição estará aberta ao público gratuitamente até 31 de Outubro, nas Promenade Shops do Galaxy Macau, no Cotai.

Philip Cheng, director do GEG, mostrou-se “muito honrado” por o GEG apresentar a exposição, bem como participar na edição deste ano da Arte Macau. “O GEG explora e apresenta activamente diferentes produtos para ajudar a enriquecer a cena artística e cultural da cidade, e contribuímos continuamente para o desenvolvimento de Macau como um ‘Centro Mundial de Turismo e Lazer’”, acrescentou.

Para a sua primeira exposição, a GalaxyArt irá cooperar com a Associação de História Oral de Macau no fornecimento de workshops para crianças dos 5 aos 12 anos. Além disso, defendendo a sua filosofia “o que é retirado da comunidade é para o bem da comunidade” e retribuir à comunidade, o GEG organizará visitas familiares e workshops para associações locais de serviço social. “Estes eventos destinam-se a ajudar a promover a preservação e herança do património cultural local, incentivando as crianças a explorar a história, cultura e interesses artísticos de Macau de uma forma divertida e inovadora”, referiu ainda a GEG em comunicado de imprensa.

Em 2019, a Fundação GEG e o Grimaldi Forum Monaco assinaram um memorando cultural de entendimento e acolheram a exposição “GRACE KELLY: From Hollywood to Monaco – Artists ‘Tributes” em apoio à edição da Arte Macau em 2019. Além disso, o GEG apoiou as apresentações do Ballet de Monte-Carlo em Macau.