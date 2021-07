Ho Ion Sang quer melhorar projectos de prevenção de inundações

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita remetida ao Executivo, Ho Ion Sang pediu às autoridades que acelerassem a construção de obras tais como barricadas de maré para lidar com tufões e cheias, e que aumentassem a transparência do processo de construção. O deputado afirmou que espera que o Governo analise cuidadosamente a eficácia da estação de bombagem de águas pluviais no Norte do Porto Interior e que venha a gerir cada distrito de acordo com as suas características para evitar que os residentes sofram com as inundações.

Ho Ion Sang disse que nos últimos dois anos, quando o tempo extremo se tornou mais frequente, o Governo desempenhou um papel na criação de um mecanismo de defesa civil no rescaldo. Contudo, o papel do quadro de defesa civil é bastante passivo em termos de defesa, segundo o deputado, que acredita que as infraestruturas de prevenção de inundações “são a vanguarda da construção de uma cidade segura e protegida”.

Assim, Ho Ion Sang exortou o Governo a promover vigorosamente a construção de projectos de prevenção e gestão de catástrofes, assegurando ao mesmo tempo o controlo de qualidade, de modo a dissipar as preocupações do público e aumentar a sua confiança nos esforços das autoridades. Salientou também que o Governo deveria aumentar a transparência da informação e informar regularmente os residentes sobre o progresso da construção de instalações de prevenção de desastres em Macau, de modo a finalizar os planos e o calendário de construção o mais rapidamente possível.

Ho Ion Sang adiantou que, no início do mês passado, Macau sofreu a tempestade mais forte em quase 70 anos, causando inundações de vários graus em várias partes da cidade, que duraram várias horas. Os residentes de Macau não tinham conhecimento de que o tubo de bombagem da estação de bombagem de águas pluviais ainda se encontrava num período experimental e, por conseguinte, tinham dúvidas quanto à sua utilidade. O deputado sugeriu que as autoridades deveriam aprender com a experiência e recolher dados das estações de bombagem para analisar cuidadosamente a quantidade de água de inundação que flui através destes aparelhos, com o objectivo de explicar melhor ao público.

“O envelhecimento dos esgotos em Macau é também uma das causas das cheias, e o problema da descarga ilegal de alguns restaurantes reduziu a capacidade de drenagem da rede de drenagem”, apontou. Por conseguinte, o deputado sugeriu que as autoridades deveriam reforçar a cooperação interdepartamental, formular planos a longo prazo e abrangentes de melhoramento dos esgotos, acelerando o progresso da renovação dos canos de drenagem públicos. Quanto ao bloqueio dos poços de águas pluviais por resíduos domésticos descartados, gorduras e águas residuais, e descargas ilegais, o deputado sugeriu ainda que para além de se intensificar a inspecção dos esgotos, “se intensificasse também a educação pública e se criasse um mecanismo de sanções para a violação.”

L.H.