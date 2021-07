Haitong Bank vai abrir filial em Macau

O banco português Haitong Bank foi autorizado a abrir uma sucursal em Macau, revelou ontem um despacho publicado em Boletim Oficial.

Na sequência do colapso do Banco Espírito Santo de Investimento, este foi adquirido em 2015 pela Haitong Securities, uma das maiores e mais antigas correctoras e sociedades de investimento da China, ao Grupo Novo Banco por 3,5 mil milhões de patacas.

O banco alterou então a sua denominação social para Haitong Bank, com sede actualmente em Lisboa e com o banco a deter operações em Portugal, Espanha, Reino Unido, Polónia e Brasil, além de Xangai e Hong Kong, na China.

O despacho do Boletim Oficial indica ainda que o Haitong Bank, sucursal de Macau, fica autorizado a efectuar transacções por conta própria ou por conta de clientes sobre instrumentos dos mercados monetário e cambial, bem como instrumentos financeiros a termo e opções e operações em moedas ou sobre taxas de juros e títulos. E ainda, emissões e colocações de valores mobiliários e prestação de serviços relacionados, actuando em mercados interbancários, para além de consultoria financeira e serviços comerciais.

No final de 2020, o Haitong Bank detinha 26 mil milhões de patacas em activos totais e património líquido de 5,6 mil milhões de patacas e lucros líquidos de 15 milhões de patacas.

O banco tem actuado durante a crise actual derivada da pandemia de Covid-19 com base numa posição forte não só em termos do seu balanço, mas também no que diz respeito ao seu modelo de negócio e plena integração ao nível do grupo Haitong. Este posicionamento, consideram os executivos do banco, “permite-nos olhar para o futuro com optimismo”.

O Haitong Bank continuará a expansão do seu balanço, tanto do lado do activo, através da geração de novo crédito e investimento, como do lado do passivo, através da optimização da estrutura de financiamento.