Fórum de investimento foca-se em novas oportunidades de desenvolvimento verde

O evento presencial, mas com uma forte vertente online devido às restrições pandémicas, debruçar-se-á nos desafios e oportunidades para alcançar objectivos de carbono duplo da República Popular da China. Ao mesmo tempo, refere a organização, “vai enviar um sinal claro para o mundo exterior de que a indústria de MICE de Macau está a recuperar a um ritmo acelerado e que a economia do território está estável”.

A 12.º edição do Fórum Internacional de Investimento em Infraestrutura e Construção (IIICF, na sigla inglesa) concentra-se nas oportunidades de desenvolvimento verde dentro da indústria, afirmou ontem o presidente da Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, Fang Qiuchen, em conferência de imprensa de apresentação do evento que ocorre no Venetian até sexta-feira, dia 23 de Julho.

O responsável indicou que o evento debruçar-se-á em inovação financeira, desafios e oportunidades para alcançar objectivos de carbono duplo da República Popular da China, e em como actualizar a indústria, expandindo-a para outras regiões e países importantes.

Promoção conjunta de cooperação industrial e financeira entre a China e os Países de Língua Portuguesa também não será esquecida. De acordo com o presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Lau Wai Meng, a edição deste ano do IIICF apostou fortemente em uma maior integração dos elementos de Macau, nomeadamente o seu papel preponderante de plataforma sino-portuguesa, que continua em crescimento, e o novo rumo de desenvolvimento do seu sector financeiro, o que permitirá a maximização da utilidade de Macau na promoção da cooperação industrial e financeira entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Na verdade, acrescentou o responsável máximo do IPIM, os fóruns paralelos desta edição incidirão sobre estas matérias, sob o aproveitamento do posicionamento de Macau enquanto plataforma sino-portuguesa, irá ainda lançar o Índice do Desenvolvimento de Infra-estruturas dos Países Abrangidos pela Iniciativa Faixa e Rota (2021) e o respectivo relatório, no seu primeiro dia, por forma a continuar a analisar as diferentes realidades verificadas nos países de língua portuguesa, o futuro e as novas oportunidades de investimento para o desenvolvimento cooperativo de infra-estruturas entre estes e a China, contribuindo ainda para a exploração conjunta das empresas do interior da China e de Macau sobre o mercado nesses países.

Recorde-se que as metas de carbono duplo referem-se às duas metas climáticas da China anunciadas pelo presidente Xi Jinping na 75.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Setembro de 2020, prometendo que a China alcançaria o seu pico de emissões de carbono antes de 2030 e se tornaria “neutra em carbono” antes de 2060.

No entanto, o plano da China para a recuperação económica após a pandemia de Covid-19 está a empurrar as emissões de carbono do país para valores recorde, com as emissões de dióxido de carbono e produção de cimento a crescer 14,5% no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o ano anterior, revela um relatório do Centro de Investigação em Energia e Ar Limpo (CREA, na sigla inglesa).

A organização do evento espera a participação de mais de 1.300 convidados de cerca de 500 entidades oriundas de 42 países ou regiões. Desses convidados, 34 serão enviados estrangeiros na China e executivos seniores de 25 instituições, além de 64 contratantes internacionais e 72 empresas da Global 500, com o número de estandes aumentado em 40 por cento em relação à edição anterior.

Haverá ainda um grande componente online, com discursos em vídeo e eventos de transmissão em directo. “O IIICF vai enviar um sinal claro para o mundo exterior de que a indústria de MICE de Macau está a recuperar a um ritmo acelerado e que a economia do território está estável. Também transmitirá a confiança da China em estimular ainda mais a cooperação internacional de infra-estrutura ”, acrescentou Fang.