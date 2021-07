Conselho para os Assuntos Médicos analisou o seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional

FOTOGRAFIA SERVIÇOS DE SAÚDE

O Conselho para os Assuntos Médicos realizou a sua 12.ª reunião plenária onde foram apresentadas, analisadas e discutidas questões relativas à implementação do “Seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional dos prestadores de cuidados de saúde”, a revisão dos diplomas e regulamentos administrativos relevantes para o seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional e ao método de coordenação entre a entrada em vigor da Lei n.º 18/2020 e o regime vigente de seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional, revelaram ontem os Serviços de Saúde em comunicado de imprensa.

O encontro contou com a presença de 37 representantes de Autoridade Monetária de Macau (AMCM), do sector de seguros e de associações médicas.

Lo Iek Long, presidente do Conselho para os Assuntos Médicos e Director dos Serviços de Saúde relembrou aos presentes que “já passaram mais de quatro anos desde que o ‘Regime Jurídico de Erro Médico’ entrou em vigor”. “Durante a implementação do “Seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional dos prestadores de cuidados de saúde”, os Serviços de Saúde, a AMCM, o sector de seguros e o sector médico sempre mantiveram comunicação, recolhendo opiniões e sugestões dos sectores e optimizando a implementação do regime de seguro obrigatório de responsabilidade civil”, assumiu o responsável.

Além disso, a fim de cooperar com a implementação do “Regime da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde”, os representantes dos Serviços de Saúde, da AMCM e do sector de seguros realizaram no dia 16 de Junho, uma reunião onde foi recomendado o quadro de revisão sobre o “Tarifa de prémios e condições para o seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional dos prestadores de cuidados de saúde” e “Seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional dos prestadores de cuidados de saúde”, aproveitando esta reunião do Conselho para os Assuntos Médicos para apresentarem aos membros e associações do sector e ouvirem suas opiniões.

Durante a reunião, o administrador da AMCM, Vong Lap Fong, apontou que de modo a cooperar com a entrada em vigor do “Regime Jurídico de Erro Médico” e permitir que o sector de médicos e enfermeiros entenda os seus direitos, o sector dos seguros foi convidado a dar explicações ao Conselho e associações profissionais médicas. A AMCM começou a revisão das situações e que incluem a recolha de dados dos seguros do primeiro trimestre de 2021 para comparar tendências, conduziu pesquisas sobre prémios de seguros e valores de seguros e saúde, sintetizando as opiniões apresentadas pelos Serviços de Saúde e pelo sector de saúde para uma análise aprofundada, entre outras questões.