Conceito de residência habitual não será alterado com nova lei de controlo de migração, diz Wong Sio Chak

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A discussão em sede de especialidade da proposta de lei sobre regime jurídico do controlo de migração e autorizações de permanência e residência na RAEM deverá estar concluída no início do próximo mês para ser submetida a plenário antes do final da sessão legislativa que termina a 15 de Agosto. A garantia foi dada ontem pelo presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa no final de mais uma reunião com o secretário para a Segurança, que assegurou aos deputados que as alterações previstas na nova lei não visam alterar o conceito de residência habitual previsto no artigo 4º da Lei nº8/1999. Segundo Vong Hin Fai, o Governo estipulou ainda um prazo para apreciação de pedidos de renovação de residência, sendo que foram excluídos casos de sentença transitada em julgado.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A versão definitiva da proposta de lei do novo regime jurídico do controlo de migração e autorização de permanência e residência na RAEM não contempla alterações ao conceito de residência habitual no actual enquadramento jurídico, assegurou ontem o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, citado pelo presidente da comissão que analisou o diploma em discussão na especialidade. De acordo com o presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, o Governo assegurou que as alterações introduzidas no artigo 43.º visam “clarificar” eventuais ambiguidades nos critérios de avaliação dos pedidos de residência habitual.

Na nova versão do texto de trabalho, o Chefe do Executivo “pode fazer retroagir o efeito da revogação à data em que tenham ocorrido os factos que a fundamentam” e que “não deixa de ter residência habitual o titular que, embora não pernoite na RAEM, aqui se desloque regular e frequentemente para exercer actividades de estudo ou profissional remunerada ou empresarial”, sendo que “o interessado deve informar o CPSP da alteração do seu domicílio profissional na RAEM”, frisou Vong Hin Fai.

Sobre as alterações introduzidas no diploma, o presidente da comissão revelou que um dos deputados manifestou-se contra o facto de não ter sido feita uma consulta pública sobre o assunto. “Houve um deputado que continuou a manifestar a sua posição, considerando que a alteração de conceito de residência habitual é um assunto importante e que, segundo a opinião deste deputado, não foi feita nenhuma consulta pública sobre essa alteração e manifestou essa opinião ao secretário para a Segurança, Wong Sio Chak”.

Questionado sobre a identidade do deputado, Vong Hin Fai não adiantou pormenores, mas assegurou que Wong Sio Chak afirmou que “a alteração não visa alterar o conceito de forma radical sobre residência habitual”, e que “o conceito de residência habitual consta da Lei n.º8/1999, artigo 4.º” sendo que a alteração na proposta de lei “não visa alterar a definição da residência habitual, mas sim clarificar as situações de divergências de interpretação do articulado da lei vigente”. Para além disso, Vong Hin Fai frisou que “se alguém se deslocar regular e frequentemente para exercer actividades de estudo, profissional, remunerado ou empresarial na RAEM, mesmo que não pernoite na RAEM, não deixa de ter residência habitual em Macau, ou seja, não quer dizer necessariamente que a pessoa seja considerada como tendo residência habitual em Macau”.

O presidente da comissão adiantou também que o novo regime será um complemento ao artigo 4.º da Lei n.º8/1999. “Não vão introduzir uma nova definição do conceito de residência habitual porque ainda vamos ter que observar o que consta no artigo 4.º da Lei n.º8/1999 para determinar a situação jurídica do interessado. Sabemos que depois do incidente do IPIM em 2018 temos registado situações de discrepância em termos de interpretação da lei. Assim, essa alteração da proposta de lei visa clarificar a situação na aplicação da lei que refere à residência habitual tendo em conta a prática internacional, incluindo Hong Kong, para determinação da qualidade de residência habitual das pessoas. Isto foi o que foi explicado pelo secretário”, completou Vong Hin Fai.

Em relação às alterações contidas na última versão do diploma apresentado pelo Governo, o presidente da comissão explicou também que a proposta de lei contempla um período de transição para os procedimentos conexos com autorização de residência sem decisão definitiva no artigo 97. “As pessoas que requerem renovação da sua autorização de residência e que não tenham obtido uma apreciação definitiva podem, segundo esse novo artigo da proposta de lei, requerer uma reapreciação da sua situação e temos que ver que são casos já existentes no passado e que estão numa situação pendente e não visa resolver situações futuras. Em caso de recusa, então podem requerer a reapreciação da sua situação. No entanto, o interessado tem que apresentar o pedido até 31 de Março de 2022”, assinalou o presidente da comissão.

De acordo com o presidente da comissão, a presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação com excepção para o artigo 97, que produz efeitos a partir da data da sua publicação. “Foi referido na reunião que essa proposta de lei implica outros regulamentos administrativos que têm de ser produzidos pelo Governo. E perguntou-se se o tempo de concretização desses regulamentos administrativos vão coincidir ou não com a entrada em vigor dessa proposta de lei. Segundo a resposta do Governo esses regulamentos administrativos vão ser concretizados ou entrar em vigor ao mesmo tempo dessa proposta de lei”, indicou Vong Hin Fai.

A versão definitiva da proposta de lei do novo regime jurídico do controlo de migração e autorização de permanência e residência na RAEM deverá ser submetida a plenário já no próximo mês. “Vamos procurar em finais de Julho cumprir o nosso trabalho de elaboração do parecer e assim podermos, em inícios de Agosto, ter a proposta de lei submetida a plenário. Estamos confiantes que antes de 15 de Agosto podemos ter o trabalho concluído, ou seja, antes do final da sessão legislativa”, concluiu Vong Hin Fai.