Bicho da madeira, humidade e infiltrações tramam ARTM

FOTOGRAFIA ARTM

A Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau está a braços com alguns problemas nas suas instalações em Ka-Hó. Para fazer face aos gastos, a associação apela à população para que ajude.

A Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) partilhou, recentemente, fotografias do estado da sua sala de reuniões no edifício sede da associação em Ka-Hó, onde se pode ver o estado degradado do local devido a infiltrações de águas da chuva, humidades e ainda aos bichos da madeira, explicou ao PONTO FINAL o presidente da associação, Augusto Nogueira.

“O centro da ARTM em Ka-Hó debate-se com problemas graves de humidade e bastantes infiltrações, para além de bichos da madeira. A cave é um dos piores locais. A sala de reuniões tem chão de madeira e papel de parede, mas o local é muito húmido e tudo está estragado”, explicou o responsável.

A situação tem vindo a degradar-se, confessa Augusto Nogueira, e a ARTM não pode ficar parada à espera que piore, nem tampouco pode ter o ar-condicionado sempre ligado. “Temos de arranjar antes que fique pior. Arranjar a sala e o pátio por cima, que é por onde a água se infiltra nas paredes. Até dizem que por ali passa um riacho por baixo”, revela.

O português confessa ainda ao nosso jornal que, apesar de o grande problema ser a sala de reuniões, “a sala de música também tem muita humidade”. “Ali temos mesmo de ter os desumificadores ligados. Já perdemos guitarras eléctricas por causa da humidade.”

Questionado sobre se a responsabilidade maior da reparação não seria do Governo, Augusto Nogueira refugiou-se no contrato realizado com as autoridades, mesmo que a recuperação seja grande. “As despesas de manutenção, de acordo com o contrato, ficam a nosso cargo e não do Governo. Temos de mudar tubagens e ligações de electricidade e tudo. A renovação já começou e agora estamos a angariar fundos para não nos doer tanto”, admitiu.

A ARTM apela, “mais uma vez”, á bondade das pessoas, para que possam doar dinheiro para fazer face às obras de renovação do espaço afectado e revela um incentivo. “Aceitamos todas as ajudas, que são bastante preciosas, mas quem der mais do que 1.000 patacas terá o seu nome colocado numa placa que depois será colocada na sala quando esta ficar recuperada, por forma a fazer uma homenagem a quem nos ajudou”, revelou Augusto Nogueira, justificando que a associação não quer “estar sempre a pedir aos mesmos, aos casinos e às empresas que sempre nos ajudam e muito”.

A ARTM estará presente no Sands Shopping Carnival, de 23 a 25 de Julho nos halls A e B do Cotai Expo do Venetian, onde as pessoas podem adquirir objectos alusivos à associação, bem como comer e beber a oferta que a ARTM terá no local. “Isso também será uma boa ajuda para fazer face aos gastos inerentes das obras”, assumiu o responsável, que levantou o véu sobre a próxima exposição de arte a ter lugar nas casas amarelas da antiga leprosaria de Ka-Hó. “Dia 1 de Agosto inaugura mais uma exposição, desta vez da Society of Painting. Brevemente daremos mais novidades.”