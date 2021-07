Ao Ieong U reitera apelos à população e refere que a taxa de vacinação em Macau é de apenas 40%

FOTOGRAFIA GCS

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, referiu ontem que a taxa de vacinação em Macau é de cerca de 40%, não atingindo ainda um nível suficiente para criar uma barreira imunológica comunitária. A governante acrescentou ainda que vai ser convidada uma equipa de especialistas da Comissão Nacional de Saúde para verificar a situação pandémica em Macau e permitir impulsionar medidas mais convenientes de passagem fronteiriça.

Numa ocasião pública e em declarações aos jornalistas, a secretária disse que o Executivo adquiriu um total de 400 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Sinopharm, das quais 200 mil já chegaram a Macau. Neste momento, as autoridades estão a negociar com o fornecedor o transporte das restantes 200 mil doses, cuja data será publicada “o mais breve possível”, refere o comunicado do Executivo.

Ao Ieong U destacou ainda uma queda na marcação da vacina entre os cidadãos de Macau e disse que durante o pico mais alto as marcações chegaram a atingir as dez mil por dia. No entanto, nos últimos dias houve uma redução, tendo alcançado apenas as duas mil pessoas. A governante acrescentou que a actual taxa de vacinação é de cerca de 40 por cento, “o que demostra que ainda falta muito para atingir o nível ideal de 80 por cento”. Para além disso, apelou também à população para se vacinarem “a fim de criar uma barreira imunológica comunitária e contribuir para alargar, de forma gradual, as medidas de passagem fronteiriça e prevenção da epidemia”.

Quanto às questões da passagem fronteiriça entre o interior da China, Hong Kong e Macau, a secretária revelou que as três partes “têm mantido uma comunicação estreita”, e que o Governo vai convidar uma equipa de especialistas da Comissão Nacional de Saúde para se inteirar da situação pandémica local e apresentar as suas opiniões.

P.A.S.