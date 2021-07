Agnes Lam sugere regulação do aumento dos preços de combustível

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A deputada e membro da FAOM questionou o Governo relativamente à regulação e supervisão sobre os aumentos dos preços dos combustível de Macau. Agnes Lam sugeriu ainda que o Governo aprovasse legislação relevante “o mais rapidamente possível”.

Numa interpelação escrita remetida ao Executivo, Agnes Lam pede ao Governo que comece a investigar o aumento dos preços de combustível no território. Embora o preço de importação do combustível em Macau tenha diminuído, o preço dos produtos combustíveis aumentou. A deputada espera que o Governo imponha uma regulamentação mais rigorosa à indústria e introduza legislação relevante “o mais rapidamente possível”.

Agnes Lam disse que recebeu recentemente muitas queixas de cidadãos sobre o frequente aumento dos preços dos combustíveis em Macau, e que a situação de “aumentar mais mas diminuir menos” ou mesmo “aumentar sem diminuir” continuou. De acordo com as informações da Direcção dos Serviços de Economia, o preço de venda a retalho da gasolina sem chumbo em Macau foi ajustado 23 vezes este ano, o que é “cinco vezes mais do que o ajustamento de preços em Hong Kong” , apontou. Em particular, em Junho, houve até seis aumentos de preço, com uma companhia petrolífera a aumentar os seus preços em três dias consecutivos em 10, 11 e 12 de Junho.

“Os preços do petróleo a retalho em Macau sobem apesar de não haver aumento do preço de importação dos produtos petrolíferos”, disse Agnes Lam. Em Maio deste ano, o preço médio de importação de gasolina sem chumbo em Macau era de 5,34 patacas por litro, 0,29 patacas mais baixo por litro do que 5,63 patacas por litro em Abril. No entanto, não houve qualquer redução no preço de venda a retalho de gasolina sem chumbo em Macau desde Maio.

“Em Hong Kong, em meados e finais de Maio, as quatro companhias petrolíferas reduziram os preços dos seus produtos. Embora os preços de retalho tenham voltado a aumentar posteriormente, pelo menos os residentes de Hong Kong puderam beneficiar da redução dos preços de importação durante algum tempo, em vez do ‘aumento mas não diminuição’ como em Macau”.

“Os preços dos combustíveis estão estreitamente relacionados com a vida quotidiana dos residentes de Macau, especialmente porque as perspectivas económicas de Macau são ainda incertas. Por isso, é necessário que as autoridades controlem os preços de retalho dos combustíveis para que o fardo do público não continue a aumentar”, apelou a deputada.

Assim, Agnes Lam pediu ao Executivo para se informar junto da indústria sobre as razões dos frequentes aumentos de preços por parte das companhias petrolíferas, até quatro a cinco vezes por mês, esperando que as autoridades avaliem a razoabilidade dos ajustamentos de preços e forneçam ao público medidas para resolver a situação com celeridade.

Além disso, a deputada quer ainda saber se a Administração vai questionar as empresas sobre as razões específicas para a ausência de qualquer redução do preço de venda a retalho da gasolina em Macau até Maio, apesar da diminuição do preço médio de importação da gasolina sem chumbo em Maio, em comparação com Abril.

A Lei de Protecção do Consumidor entrará em vigor no próximo ano, permitindo ao Conselho de Consumidores recolher informações sobre a formação de preços quando há fortes flutuações ou preços excessivamente altos para os bens. “A Administração pensa que só a lei pode mudar a situação de ‘aumentar mais mas reduzir menos’ ou mesmo ‘aumentar mas não reduzir’ os preços dos combustíveis em Macau? Quando irá o Governo lutar por uma lei de concorrência justa para erradicar a fixação conjunta de preços, o abuso de uma posição dominante, por exemplo?”, questionou Agnes Lam na mesma interpelação.

Luís Hanyu