Universidade de Macau organiza actividade de popularização para alunos do ensino médio

FOTOGRAFIA UNIVERSIDADE DE MACAU

A Faculdade de Ciências da Saúde (FHS) da Universidade de Macau (UM) organizou recentemente uma actividade intitulada ‘A busca da investigação’. Durante a actividade, alunos de cinco escolas de Macau participaram em experiências biomédicas e visitas guiadas a laboratórios de investigação.

Mais de 40 alunos de cinco escolas do ensino médio – Chan Sui Ki Perpetual Help College, Xin Hua Middle School, Pui Ching Middle School, Kwong Tai Middle School e Hou Kong Middle School – realizaram testes de contagem total de viabilidade (TVC) no laboratório. Sob a orientação da equipa da FHS, os alunos puderam realizar toda a experiência de forma independente e, ao mesmo tempo, seguir estritamente as regras de segurança elaboradas para promover as boas práticas laboratoriais.

Liderados pelos professores Terence Poon e Wakam Chang, os alunos visitaram o Animal Research Core e outras instalações principais do corpo docente para aprender como os professores produzem animais experimentais que atendem aos padrões reconhecidos, bem como se constroem modelos animais usando modificação genética. Os alunos também fizeram um tour pelos equipamentos de última geração e aprenderam como o equipamento contribuiu para as realizações de investigações científicas, principalmente na área do cancro.

Wang Yanjie, aluno da Hou Kong Middle School, disse, citado pelo comunicado de imprensa divulgado pela UM, que “a actividade proporcionou uma oportunidade preciosa de experimentar as instalações de classe mundial da UM e aprender mais sobre as realizações de pesquisa da universidade”. Wang gostou especialmente das experiências nas quais foi capaz de aplicar teorias científicas e habilidades de pesquisa.

Já Chao Weng I, uma aluna do Chan Sui Ki Perpetual Help College, expressou a sua esperança de participar em actividades semelhantes no futuro, a fim de aprimorar as capacidades investigativas.

Por fim, Mio Man Hei, um aluno da Pui Ching Middle School, aprendeu que, além dos ratos, os peixes-zebra também são amplamente usados ​​em estudos científicos. O que mais o surpreendeu foi o alto custo de um pequeno sistema de preparação automática de célula única, por conta de sua precisão e exatidão. “Tal o fez perceber que a pesquisa científica requer um investimento significativo, mas vale a pena”, referiu.

A FHS acredita que “a investigação científica para o desenvolvimento sustentável é uma força motriz para o progresso social e é particularmente importante para fomentar a paixão pela ciência entre os alunos do ensino médio”.