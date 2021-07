Sistema de turnos para descanso dos motoristas de autocarros está em conformidade com lei, frisa DSAT

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Agnes Lam, o director substituto dos Serviços para os Assuntos de Tráfego garantiu que o regime de turnos dos motoristas de autocarros está em conformidade com a lei laboral e protege o direito ao descanso dos trabalhadores. Chiang Ngoc Vai assumiu que há conversações com as operadoras para melhorar as condições de trabalho dos motoristas de autocarros e que a DSAT vai reforçar a cooperação com outros serviços para acabar com a escassez de recursos humanos neste sector.

Eduardo Santiago

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) assegurou que o sistema de turnos para descanso dos motoristas de autocarros está em conformidade com a lei laboral e que os trabalhadores do sector descansam dez horas consecutivas por dia. A garantia foi dada pelo director substituto dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Chiang Ngoc Vai, no início do mês de Julho, em resposta a uma interpelação da deputada Agnes Lam sobre a protecção do direito ao descanso dos motoristas de autocarro. A questão colocada pela deputada em Junho surgiu na sequência da morte de um motorista da Transmac, “o que levou a que se duvidasse da eventual suficiência do tempo de descanso”, escreveu a deputada.

Nesse sentido, Agnes Lam quis saber se o actual regime de turnos dos motoristas de autocarros contemplava as 10 horas consecutivas de descanso. “No que respeita ao horário de trabalho, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) deve fiscalizar se os motoristas de autocarro que trabalham no ‘turno de quatro em quatro horas’ e noutros tipos de turno conseguem suficiente repouso à noite. Já o fez? O artigo 40.º da Lei das Relações de Trabalho prevê que se ‘deve garantir ao trabalhador’ dez horas consecutivas de descanso por dia. Os turnos fixados estão em conformidade com esta disposição? O tempo inerente ao ir buscar o autocarro, encher o tanque e devolver o autocarro é contado nas dez horas consecutivas de repouso?”, questionou Agnes Lam.

Na resposta à deputada, Chiang Ngoc Vai frisou que o regime de turno “4+4” estabelecido pelas companhias de autocarros visa responder ao “grande volume de passageiros nas horas de ponta, de manhã e à noite”, e que “após a conclusão do turno de cerca de 4 horas durante a manhã, os respectivos condutores têm um intervalo de descanso entre 3 e 4 horas, voltando depois a realizar mais 4 horas de trabalho e, incluindo o tempo de levantamento do veículo, o horário de trabalho é, em média, de 9 a 10 horas, estando o período de descanso em conformidade com o disposto na Lei das Relações de Trabalho”, indicou Chiang Ngoc Vai, acrescentando que a DSAT “exigiu às companhias de autocarros que cumpram rigorosamente a Lei das Relações de Trabalho e cooperem activamente com a fiscalização dos serviços competentes”.

No documento enviado ao Governo, Agnes Lam questionou também as condições de descanso dos motoristas de autocarros durante o período de trabalho. “Em alguns terminais de pequena dimensão, há que aumentar as instalações para permitir que os motoristas de autocarro façam pequenas pausas. Dispõe-se de condições para o fazer?”, escreveu a deputada.

“No que diz respeito à melhoria das condições de descanso dos condutores, esta Direcção de Serviços tem vindo a auscultar, periodicamente, as sugestões das duas companhias de autocarros, dos trabalhadores e do sector, tendo sido instaladas casas de banho e proporcionadas salas com ar condicionado nos terminais de autocarros da Barra, Rua dos Currais, Pérola Oriental e Praceta 24 de Junho, procedendo-se à verificação das instalações do terminal de autocarros e à sua optimização, em tempo oportuno”, assegurou Chiang Ngoc Vai.

Para além disso, o representante da DSAT recordou que, no planeamento do novo terminal de autocarros, “foi efectuada coordenação com os serviços de construção, no sentido de se criarem condições para a instalação de salas para chefes de paragens, salas de descanso e casas de banho”, e que “esta Direcção de Serviços exigiu às companhias de autocarros que não determinassem o número de frequência de cada turno concluído pelo condutor. A cada frequência deve ser concedido um período de descanso de, pelo menos, 5 a 10 minutos aos condutores”.

Sobre a escassez de mão de obra no sector e a sobrecarga dos trabalhadores, apontados pela deputada na interpelação escrita, Chiang Ngoc Vai assumiu que a DSAT “entende que os condutores dos autocarros têm um trabalho relativamente árduo”, mas que, nos últimos anos, têm sido elevadas as “regalias” no sentido de “optimizar o ambiente de trabalho, de forma a atrair o ingresso de novos trabalhadores”.

“Esta Direcção de Serviços vai reforçar a cooperação com os respectivos serviços no sentido de criar condições para os indivíduos que queiram trabalhar neste sector, mas que ainda não possuem carta de condução de automóvel pesado de passageiros, para poderem, através da formação, ingressar na profissão de condutor. O Governo vai continuar a coordenar os trabalhos de formação dos condutores profissionais, aliviando a situação de escassez de recursos humanos de condutores de autocarros”, concluiu Chiang Ngoc Vai.