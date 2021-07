Residente de Macau radicado na África do Sul pretende regressar ao território

Alexandre Torrão pretende regressar à RAEM numa altura em que se vivem dias de violência naquele país africano. O problema é que a mulher e as filhas não são residentes e o português aguarda uma resposta do Governo, que teima em não chegar.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

“Já chega”, começa por escrever o português Alexandre Torrão numa publicação na rede social Facebook no passado dia 16 de Julho. Radicado na África do Sul há 10 anos, Torrão pretende deixar, “o mais rápido possível”, o país no meio de tumultos e da violência vivida nos últimos tempos depois da prisão do ex-Presidente da República Jacob Zuma, talvez um dos mais populares presidentes que o país teve. Zuma faltou a uma audiência em tribunal, em que iria ser ouvido por em si recaírem acusações de corrupção.

Alexandre Torrão não consegue ver futuro imediato no país. “Não basta ser optimista, e apesar de as coisas aparentarem estar mais tranquilas nos últimos dias, têm sido dias desesperantes. Não há forma de sobreviver aqui agora pois os negócios estão completamente parados. Procuro asilo em Macau para mim e para a minha família”, afirmou o português ao PONTO FINAL.

Torrão já contactou as autoridades locais, mas do lado de Macau nada ainda. “Precisamos de ajuda para sair daqui para um lugar seguro. Contactei o Gabinete do Chefe do Executivo, mas eles só sabem citar o que está na lei. Há uma formatação e é complicado quando as pessoas não conseguem ver para além daquilo que está escrito no papel. Direi mesmo que é frustrante”, desabafa o chef de cozinha.

O português é proprietário de seis ‘food trucks’, uma companhia de catering, um restaurante e uma empresa de agenciamento e de festivais de música. “Felizmente”, não perdeu nada com as pilhagens que têm sido o pão de cada dia nas principais cidades da África do Sul. Contudo, Torrão está muito desiludido com o que se está a passar no país onde nasceu. “Há 10 anos que experimento uma vida com altos e baixos, mas desta vez é diferente. Estou farto! Empreguei centenas de pessoas, contribui para o crescimento da economia, tive acesso negado a certos benefícios por causa da cor da minha pele e até alguns momentos em que temi pela vida. Não perdi muito, mas os meus fornecedores perderam tudo. Como posso eu trabalhar? Neste momento não vejo qualquer futuro para mim, para a minha mulher e para as minhas filhas neste país”, notou.

O chef constata que na África do Sul “nada funciona” neste momento. Macau seria o local perfeito para voltar a ter alguma paz. O processo, esse, não se afigura, para já, fácil. E que soluções, questionámos. “Portugal não está nos nossos planos. Se Macau não nos ajudar, talvez possamos tentar o Canadá, mas não sei”, assumiu Torrão.

A violência que atinge a África do Sul há mais de uma semana causou pelo menos 212 mortos e mais de 2.550 detenções, segundo as autoridades sul-africanas. Na área urbana de Joanesburgo, onde reside Alexandre Torrão com a família, as autoridades contabilizaram um total de 32 vítimas mortais, tendo sido detidas quase 900 pessoas.