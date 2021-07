Pavilhão da Cidade Criativa inaugura em quatro locais de exposição

FOTOGRAFIA INSTITUTO CULTURAL

A edição deste ano da Bienal Internacional de Arte de Macau (Arte Macau) apresenta pela primeira vez o Pavilhão da Cidade Criativa, que reúne quatro cidades criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), nomeadamente a cidade da gastronomia, Macau, a cidade da literatura, Nanjing, a cidade do design, Wuhan, e a cidade da arte dos media, Linz, apresentando quatro exposições temáticas e pondo em destaque as suas essências culturais únicas. A cerimónia de inauguração da exposição “Macau: Cidade de Gastronomia – Bom Apetite!” terá lugar na próxima quinta-feira, dia 22 de Julho, no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais n.º 1, divulgou ontem pelo Instituto Cultural (IC) em comunicado de imprensa.

Sob a curadoria de Yao Feng, poeta, tradutor e curador de Macau, quatro exposições temáticas serão realizadas no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais N.º 1, na Galeria Tap Seac e nas Vivendas de Mong-Há n.º 63-71 e n.º 55-61, respectivamente. A organização espera que, através desta plataforma de arte visual contemporânea, “sejam apresentados o charme criativo e a vitalidade resistente das cidades criativas em causa, e reforçado o intercâmbio e a cooperação entre estas cidades”.

Macau foi designada pela UNESCO como Cidade Criativa de Gastronomia em 2017. “Macau – Cidade de Gastronomia: Bom Apetite!” apresenta 15 obras/conjuntos de 16 artistas de Macau, como Carlos Marreiros e Konstantin Bessmertny, no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais N.º 1, que exploram, em conjunto, da sua forma única, o impacto mútuo de “comida” na sociedade e na história, sendo um “banquete visual imperdível”.

Criada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reúne, por selecção, as cidades que identificaram a criatividade como um factor estratégico do desenvolvimento, no sentido de promover a sustentabilidade do desenvolvimento, a nível económico, social, cultural e ambiental, bem como a criação de parcerias em diversos aspectos, incluindo o desenvolvimento das indústrias criativas, a formação de conhecimentos profissionais e a partilha de conhecimentos. Neste momento, a adesão à rede é enquadrada em sete temas, designadamente: artesanato e artes populares, arte dos média, cinema, design, gastronomia, literatura e música.

O Pavilhão da Cidade Criativa está aberto a partir do dia 23 de Julho e ficará patente até ao dia 24 de Outubro. O pavilhão irá disponibilizar ainda actividades de extensão, sendo publicadas posteriormente.