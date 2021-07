No rasto de Macau na história do cinema, Fundação Rui Cunha exibe “Indiana Jones e o Templo Perdido”

As aventuras do arqueólogo protagonizado por Harrison Ford regressam esta terça-feira a Macau no ciclo cinematográfico organizado pela Fundação Rui Cunha intitulado “Macau no Cinema”. Depois da exibição de “Shanghai Surprise” no mês passado com Madonna e Sean Penn, a Fundação Rui Cunha apresenta hoje, às 18h30, o filme “Indiana Jones e o Templo Perdido” como mais um caso em que Macau serviu para caracterizar a cidade de Xangai.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A fuga do arqueólogo mais famoso na história do cinema de um alegado bar, em Xangai, com uma cantora de cabaret, consagrou várias ruas e edifícios de Macau, na década de 80, numa perseguição frenética de automóvel que não durou mais do que dois minutos e que começou num salto para o abismo a partir de uma janela da antiga Pensão Sun Sun Hotel. Apesar das primeiras cenas do filme “Indiana Jones e o Templo Perdido” retratarem a cidade de Xangai na década de 30, a aventura do herói protagonizado por Harrison Ford até às cavernas de adoradores de Kaki começou, na realidade, nas ruas adjacentes da Avenida Almeida Ribeiro em 1984.

Mais de 30 anos depois, o filme realizado por Steven Spielberg e escrito por George Lucas regressa esta terça-feira a Macau inserido num ciclo “Macau no Cinema” organizado pela Fundação Rui Cunha. A sessão terá lugar às 18h30 e irá contar com uma pequena apresentação de Chang Tam Fei e Shee Va.

“Estamos a fazer um ciclo sobre Macau no cinema em que apresentamos a cidade a partir dos olhos dos cineastas. No mês passado apresentámos ‘Shanghai Surprise’ (1986), um filme com a Madonna e o Sean Penn em que Macau foi utilizado para caracterizar Xangai”, começou por dizer o orador Shee Va ao PONTO FINAL, acrescentando depois que serão discutidas as semelhanças entre Macau e Xangai e a razão pela qual foi criada “a ilusão de que estamos em Xangai quando na realidade estamos em Macau” no filme de Steven Spielberg. “A ideia deste ciclo é precisamente colocar Macau aos olhos do cinema e aos olhos do mundo. Há muita gente que não sabe precisamente porque Macau é utilizado para imitar uma ou outra cidade ou região. As pessoas pensam sempre que estão nesse sítio e não em Macau. E, portanto, é um bocado para recordar isto”, adiantou Shee Va.

Uma das razões apontadas para que a filmagem do segundo filme da saga Indiana Jones ter sido feita em Macau foi a falta de autorização para filmar em Xangai. “Na história das filmagens de Indiana Jones, a produção tinha pedido autorização para filmar na China, só que não foi possível, e por isso vieram para Macau. Na altura alegava-se que o filme era muito violento e que a China não se queria ligar a uma saga tão violenta. E sabemos que as grandes críticas em relação ao Indiana Jones foi precisamente essa parte da violência, nomeadamente no Templo Perdido. Depois, outro ponto que também foi muito focado pela crítica na altura foi aquela cena famosíssima do jantar indiano e do sacrifício humano no templo. E foi precisamente por causa dessas duas cenas que a Índia também não autorizou a filmagem no seu território. E a opção foi filmar no Sri Lanka”, recordou Shee Va.

Sobre as cenas iniciais do filme que imortalizaram Macau na saga, Shee Va assinalou a perseguição na Avenida Almeida Ribeiro. “É só uma parte inicial do filme na San Ma Lou. É só essa parte do salto no hotel e depois a perseguição nas ruas. O resto depois já não é Macau. Devem ser uns breves minutos que vão colocar Macau no mapa do cinema. Se bem que Macau já estava colocado no mapa do cinema desde os anos 50 com o filme de Josef Von Sternberg (“Macao”, 1952). Só que na altura era difícil vir filmar para Macau, e por isso é que as coisas foram feitas através de fotografia e depois passadas para estúdio”, completou Shee Va.