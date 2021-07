Ng Kuok Cheong questionou progresso do esquema de alojamento da classe sanduíche

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação escrita remetida ao Executivo, Ng Kuok Cheong perguntou se o Governo da REAM pode oferecer mais informações ao público sobre o processo específico do projecto de “Esquema de alojamento de classe sanduíche”.

O deputado apontou que o Governo já tinha realizado uma consulta pública sobre este esquema em 2020 e tinha concluído o relatório final da consulta pública sobre o projecto em Abril deste ano. Contudo, até à data não se registaram quaisquer progressos em termos de “tentativas de formular propostas concretas, preparar o sistema jurídico relevante e mobilizar recursos terrestres para o planeamento e construção”, escreveu o deputado.

Perante a situação, Ng Kuok Cheong questionou se o Governo pode agora afirmar que concorda basicamente com o resultado global da consulta pública sobre o esquema e começar logo a formular o projecto nesta base o mais cedo possível, particularmente “estabelecendo as normas de preços para alojamento em que o público pode participar com confiança”.

O deputado também quer saber se, no segundo semestre deste ano, poderá o Governo, por um lado, tornar públicas as propostas específicas para que “o público tenha em conta opiniões detalhadas e refinadas”, e, por outro lado, deixar às autoridades legais o início dos “preparativos para a construção do sistema jurídico” para o esquema a vários níveis.

Além disso, Ng Kuok Cheong sugeriu que o Governo deveria considerar a necessidade de as autoridades competentes atribuírem inicialmente recursos de terrenos retomados para desenvolvimentos-piloto específicos, com o objectivo do primeiro lote de projectos de habitação pudesse ser aberto logo que o sistema legal fosse confirmado. “Irá o Governo incluir explicitamente a formulação de um sistema de habitação de classe sanduíche e o planeamento e construção do primeiro lote de habitação nos objectivos políticos do Governo para o ano de 2022?”, perguntou o deputado na mesma interpelação.

