Lam Lon Wai pede mais dias de feriados obrigatórios

O deputado e membro da FAOM questionou o Governo relativamente ao ajustamento dos feriados obrigatórios públicos de Macau. Lam Lon Wai sugeriu pediu medidas razoáveis para aumentar o número de dias de feriados obrigatórios, dando Hong Kong como exemplo.

Numa interpelação escrita remetida ao Executivo, Lam Lon Wai pede ao Governo uma discussão sobre a racionalidade do arranjo actual dos feriados obrigatórios de Macau, pedindo um aumento dos dias de feriado. Recordando que as políticas sobre os feriados obrigatórios não são modificadas há vários anos, o deputado propõe ao Governo que considere lançar medidas mais razoáveis para optimizar o arranjo de feriados e o aumento dos dias, com vista a salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores.

Recentemente, o Conselho Legislativo de Hong Kong aprovou uma alteração ao Decreto do Emprego, segundo a qual o número de feriados legais será gradualmente aumentado de 12 para 17 dentro de 10 anos, com um dia adicional a cada dois anos a partir do próximo ano, e o número de feriados legais será aumentado para 17 em 2030. Este modificação foi de acordo com o número de feriados gerais, beneficiando cerca de 1,2 milhões de empregados.

“Esta questão tem sido discutida em Hong Kong há mais de uma década. A actual proposta do Governo de Hong Kong de aumentar gradualmente o número de férias ao longo de um período de 10 anos permitirá às PME adaptarem-se lentamente às mudanças, ao mesmo tempo que protege os direitos laborais”, refere o deputado.

Em contraste, em Macau existem apenas 10 feriados obrigatórios estipulados na Lei das Relações Laborais, nomeadamente 1 de Janeiro, Ano Novo Lunar, o primeiro, segundo e terceiro dias do primeiro mês do calendário lunar, Festival Ching Ming, 1 de Maio, o dia seguinte ao Festival de Solstício de Outono, 1 de Outubro, Festival Chung Yeung e 20 de Dezembro, Dia da Transferência de Soberania. “Este montante é inferior aos actuais 12 dias de licença laboral em Hong Kong”, e até “inferior aos 11 dias de férias legais a que os trabalhadores têm direito ao abrigo da lei da China Continental”, sublinha.

Em comparação com as férias laborais de 12 dias existentes em Hong Kong, as férias obrigatórias de 10 dias estipuladas na Lei das Relações Laborais de Macau não incluem o Festival dos Barcos-Dragão, o Solstício de Inverno ou o Natal, que são comummente celebrados pela população de Macau. Além disso, o plano novo de Hong Kong para aumentar o número de férias irá alargar ainda mais o fosso político entre as duas regiões. “Dada a estreita relação entre Hong Kong e Macau, é necessário que o Governo faça referência à experiência de Hong Kong no estudo do aumento gradual do número de dias obrigatórios”, apelou o membro da FAOM.

“Na sua resposta à minha pergunta escrita do ano passado as autoridades apenas mencionaram que estudariam e comparariam os sistemas dos países e regiões vizinhas e estabeleceriam um equilíbrio razoável entre os direitos dos empregados e dos empregadores. Não ofereceram nenhum plano concreto para realizar uma revisão e discussão detalhada para ajustar gradualmente as férias obrigatórias”, apontou o legislador.

Assim, considerando que as férias obrigatórias de Macau já não são ajustadas há vários anos, “quando é que as autoridades irão proceder a uma revisão? Irão realizar estudos e discussões?”, perguntou o deputado. Lam Lon Wai questionou ainda se existem condições para acrescentar o Festival dos Barcos-Dragão e os dois dias do Solstício de Inverno ou Natal como feriados obrigatórios, e se será considerada a possibilidade de ajustar gradualmente o número dos feriados obrigatórios.

Luís Hanyu