Falsa promessa de emprego em burla de 150 mil dólares

Um homem de 46 anos, residente da China Continental e desempregado, foi detido no passado sábado devido à suspeita de burla, indicou ontem a Polícia Judiciária (PJ) em conferência de imprensa. Segundo a PJ, a vítima é uma mulher com nacionalidade filipina, trabalhadora não-residente. No início de Junho, a vítima encontrou o suspeito através de uma aplicação para telemóvel porque queria ter um trabalho melhor remunerado.

O indivíduo alegou que pertencia à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e forneceu à mulher uma série de documentos. A vítima acreditou na identidade do homem e disse-lhe que queria encontrar um trabalho melhor remunerado. Assim, o suspeito disse à mulher que poderia ajudá-la a encontrar um emprego num casino na Taipa onde viria a receber um salário de 25 mil patacas por mês, porém, tinha que pagar primeiro uma taxa no valor de 100 mil dólares de Hong Kong.

A mulher aceitou e foi-lhe pedido que esperasse por mais notícias e que não revelasse o acordo a ninguém. No dia 5 de Julho, a mulher contactou o homem a pedir actualizações. O indivíduo disse que a situação estava difícil e que era preciso pagar mais 50 mil dólares de Hong Kong, garantindo-lhe que conseguia arranjar o trabalho numa semana. A mulher acreditou nas palavras do homem e pediu dinheiro emprestado a amigos para fazer o pagamento.

A 13 de Julho, a mulher viu-se incapaz de contactar o suspeito, acabando por fazer queixa às autoridades por acreditar que tinha sido burlada. Depois da investigação, a polícia identificou o suspeito, que foi detido no sábado nas Portas do Cerco, tendo sido levado para a esquadra para interrogatório.

Segundo a PJ, o suspeito confessou que tinha enganado a mulher e os documentos foram falsificados no interior da China. O arguido disse ainda que o dinheiro já tinha sido gasto no casino. O homem foi acusado por suspeita de crime de burla de valor elevado e falsificação de documentos, e o caso foi ontem transferido para o Ministério Público (MP) para investigação mais aprofundada.

Também na conferência de ontem das autoridades policiais ficou a saber-se que um homem da China continental foi preso, no domingo passado, por suspeita de fraude durante uma actividade de troca ilegal de moeda, sendo que o montante envolvido era de 230 mil dólares de Hong Kong. De acordo com as autoridades, no dia 10 de Julho, o suspeito tomou a iniciativa de pedir à vítima que trocasse 300 mil yuans por 500 mil dólares de Hong Kong.

Durante o processo da troca, o suspeito referiu que havia contactado um amigo e transferido com sucesso o dinheiro para a conta designada, acrescentando que devido à transferência interbancária envolvida, o dinheiro demoraria mais tempo a chegar. A vítima acreditou e deu ao suspeito 230 mil dólares de Hong Kong em numerário para que pudesse jogar num casino. Depois de o suspeito ter perdido todo o dinheiro no casino, decidiu fugir. No domingo passado, o homem foi interceptado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao entrar em Macau e o caso foi transferido para a PJ.

Luís Hanyu