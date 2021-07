Dois homens do interior da China detidos por suspeita de lenocínio e recurso à prostituição de menor

FOTOGRAFIA PF

Uma operação da Polícia Judiciária (PJ) desencadeada pelo Ministério Público levou à detenção de dois homens do interior da China por suspeita de lenocínio e recurso à prostituição de menor num hotel situado na zona do Cotai. No âmbito da investigação, os agentes da PJ identificaram duas mulheres do interior da China e apreenderam 96 preservativos e 13 mil dólares de Hong Kong em numerário. Os dois homens foram presentes ontem ao Ministério Público, sendo que um deles é suspeito do crime de acto sexual com menores e recurso à prostituição de menor uma vez que uma das identificadas tem apenas 17 anos.

“Após solicitação do Ministério Público, a Polícia Judiciária abriu uma investigação sobre um possível caso de exploração de prostituição e tráfico sexual. De acordo com as informações recolhidas, havia indícios de que uma mulher de 17 anos estava a praticar actos de prostituição e que um homem de 27 anos estava a explorar essas actividades”, começou por explicar um porta-voz da PJ em conferência de imprensa, adiantando depois que o suspeito entrou no território com duas mulheres.

De acordo com as informações veiculadas pelas autoridades, o homem suspeito de lenocínio entrou em Macau com as duas mulheres através do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. “Os três entraram em Macau no passado dia 15 de Julho através das Portas do Cerco e dirigiram-se para um hotel no Cotai onde o homem reservou dois quartos. De seguida, as mulheres, uma de 18 anos e outra de 17 anos, saíram para passear nos arredores do hotel”, referiu um porta-voz da PJ, acrescentando depois que as mulheres terão abordado potenciais clientes desta forma.

No dia 17 de Julho, os investigadores levaram a cabo uma operação que culminou com a detenção de dois homens e a identificação das mulheres. “Num dos quartos do hotel, os agentes encontraram as duas mulheres com o suspeito de 27 anos. Nesse quarto foram apreendidos 96 preservativos e cartões de publicidade com oferta de serviços sexuais”, referiu o porta-voz da PJ, adiantando depois que, no local, foram apreendidos 13 mil dólares de Hong Kong, assim como vários telemóveis.

Num quarto adjacente ao quarto onde a PJ encontrou o suspeito e as duas mulheres, os investigadores identificaram dois homens que assumiram o acto sexual com as mulheres. “Noutro quarto foram identificadas duas testemunhas que confessaram ter recorrido aos serviços sexuais das mulheres. Após investigação foi excluída a possibilidade de as mulheres serem vítimas de tráfico de pessoas. Como os dois homens confessaram o acto sexual com as mulheres, um deles foi acusado de recurso à prostituição de menores. Trata-se de um homem de 35 anos do interior da China”, concluiu o porta-voz.

Segundo a informação veiculada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os investigadores da PJ acreditam que as duas mulheres se prostituíam em Macau há quatro meses e cobravam 1.500 dólares de Hong Kong pelos serviços sexuais.

Os suspeitos foram ontem presentes ao Ministério Público, sendo que o enquadramento do Código Penal de Macau para este tipo de crimes prevê uma pena de prisão até três anos para quem praticar acto sexual de relevo com menor entre 14 e 18 anos, mediante pagamento ou promessa de pagamento de remuneração ou qualquer outra retribuição pelo agente ou por terceiro ao menor ou a terceiro.