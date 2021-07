CCCM propõe reflexão sobre a filosofia asiática

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

É no dia 20 de Julho que professores e investigadores de filosofia serão convidados do Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) para uma palestra que pretende promover uma reflexão sobre o pensamento oriental, procurando as complementaridades com o pensamento ocidental. O objectivo é desenvolver um “olhar compreensivo sobre o outro”, explicou ao PONTO FINAL Ana Cristina Alves, coordenadora do serviço educativo do CCCM.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Acontece no dia 20 de Julho, pelas 16h30 de Macau, a palestra “A Filosofia Asiática em Portugal e em Macau”, organizada pelo Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM). A iniciativa acontece através da plataforma Zoom e conta com a participação de vários especialistas e professores universitários da área da filosofia.

Ana Cristina Alves, coordenadora do serviço educativo do CCCM, explicou ao PONTO FINAL que o objectivo é falar sobre o pensamento do Oriente e do Ocidente, “procurando as complementaridades e não procurando acusações ou incompreensões”. O foco é “tentar ver como é que nós podemos relacionar-nos com um olhar compreensivo sobre o outro”. “Chegou a altura de olharmos para o outro não do ponto de vista linguístico, mas do ponto de vista da sua acção pensante e do ponto de vista filosófico e de nos espantarmos positivamente com o outro”, assinalou.

A primeira sessão inserida nesta palestra tem como oradora precisamente Ana Cristina Alves, que vai falar sobre os “retratos contemporâneos do outro chinês”. “O que vou procurar trazer é esta visão complementar do outro chinês, em que é que a China contemporânea se mostra diferente do Ocidente e como é que o Ocidente lê essa diferença. Há aqui um olhar complementar sobre o Outro chinês do ponto de vista ocidental”, explicou.

Na segunda sessão, que começa às 17h10, é a vez de Heinz Peter Gerhardt fazer a sua apresentação, intitulada “Da ‘visão do outro’ à acção comunicativa”. O investigador independente e antigo professor convidado da Universidade de Macau e da Universidade de São José vai abordar a perspectiva chinesa na questão da pandemia.

Da perspectiva médica, passa-se para a perspectiva ambiental. Viriato Soromenho-Marques, professor do departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, vai falar sobre as “questões ecológicas” da China, em comparação com a visão ocidental. Será analisado o ponto de vista científico e da crise ambiental e climática, ou seja, “como é que a China e o Ocidente respondem a esta crise climática”, explicou Ana Cristina Alves.

A segunda parte da palestra começa às 18h20 de Macau, com a apresentação de Cláudia Ribeiro, investigadora independente, sobre “O Brasão de Niels Bohr; Complementaridade e Yingyang”. Nesta sessão, serão analisados “os princípios feminino e masculinos que são fundamentais na filosofia chinesa, mas visto do ponto de vista da ciência física ocidental e ver o que é que este olhar complementar na ciência física ocidental se aproxima e se distancia dos princípios masculino e feminino na filosofia”.

Carlos João Correia, professor da Faculdade de Letras do departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa, vai falar depois sobre o budismo e a identidade pessoal. Ana Cristina Alves sublinha: “Quando estamos a procurar perceber o que é o outro complementar, este outro define-se sempre em relação a um sujeito. Este eu vai aparecer como identidade pessoal, mas no budismo sabemos como é que o budismo desconfia do eu e da identidade pessoal”.

Por fim, na última sessão da tarde, será abordado o daoísmo e o vazio. Paulo Jorge, professor do departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa e presidente da União Budista, vai partir de Fernando Pessoa para chegar à linha de pensamento budista. “Terminamos com uma palestra em que relacionamos o nosso grande poeta, ensaísta e pensador Fernando Pessoa com o daoísmo e o vazio”, nota Ana Cristina Alves.

A palestra acontece hoje, às 16h30 de Macau, através da plataforma Zoom.