90% dos arrendatários de habitação social estão isentos de pagamento de renda

Entre os actuais 13.245 arrendatários de habitação social, 12.684 agregados familiares estão isentos do pagamento das rendas até ao valor máximo de isenção mensal de 2.000 patacas porque os totais dos rendimentos não ultrapassam o limite máximo de rendimento previsto na lei. Estes agregados familiares que estão isentos do pagamento das rendas representam cerca de 90% do total dos arrendatários, revelou ontem o Instituto de Habitação (IH) no dia do alojamento do primeiro grupo de 60 arrendatários das fracções do edifício Mong Tak no complexo de habitação social de Mong Há, na zona norte da península de Macau.

De acordo com a moldura legal existente, plasmada no Regime jurídico da habitação social, o prazo do contrato de arrendamento de habitação social é de cinco anos, renovável por iguais períodos. Para isso, explica o IH, é necessário que, na data de processamento da renovação, “o total do rendimento mensal e do património líquido do arrendatário e do respectivo agregado familiar não ultrapassem o dobro do limite máximo”.

Se houver algum desvio para valores superiores, ultrapassando ultrapassem o dobro do limite máximo, será celebrado um contrato de arrendamento de curto prazo, pelo prazo de um ano, não renovável. “Se durante o período do contrato de arrendamento de curto prazo, deixar de ultrapassar o limite máximo, pode ser celebrado um novo contrato de arrendamento pelo prazo de cinco anos”, referiu ainda o instituto.

Neste momento, existem 552 agregados que não ultrapassam o dobro de limite máximo e apenas um agregado ultrapassou o dobro do limite máximo do rendimento, representando cerca de 5% do total dos agregados arrendatários. “Além disso, de 1 de Janeiro a 9 de Julho, 100 agregados familiares arrendatários devolveram as fracções de habitação social porque o total do rendimento ultrapassou o limite máximo”, revelaram as autoridades.

Por forma a assegurar o aproveitamento racional dos recursos de habitação social, o IH garantiu que irá fiscalizar de forma continua a situação habitacional dos arrendatários de habitação social. “Até ao momento, 14 casos foram considerados suspeitos de não ocupação da habitação social como residência permanente ou de residência na habitação de pessoa que não figura no contrato de arrendamento”, assumiram as autoridades, acrescentando que desses, “quatro procederam à devolução da fracção de habitação social por iniciativa própria e em 10 casos é necessário recorrer a procedimentos jurídicos para devolução das fracções de habitação social”.

A habitação social de Mong Há – Edifício Mok Tak proporciona 768 fracções atribuídas a mais de 360 agregados. O Edifício Mong Tak, sito na Rua de Francisco Xavier Pereira, é composto por 37 andares e três pisos na cave, comportando um total de 768 fracções de T1 e T2, distribuídas pelas 256 fracções de tipologia T1 e 512 fracções de tipologia T2. A área das fracções de T1 é de 35,92 m2 e das fracções de T2 é de 42,36 a 45,48 m2.

O IH lembrou que continuará a publicar semanalmente os dados estatísticos relativos à situação dos arrendatários de habitação social na sua página electrónica em www.ihm.gov.mo.

