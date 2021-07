Sulu Sou questiona Governo sobre processo legislativo do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada hoje ao Executivo, o deputado Sulu Sou pediu esclarecimentos sobre o início do processo legislativo para o regulamento administrativo do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau. No documento enviado ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau reiterou também as autoridades para a necessidade de uma revisão dos projectos arquitectónicos em redor do Farol da Guia para um ajustamento dos limites altimétricos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou escreveu uma interpelação que será entregue hoje Governo com três questões relacionadas com a preservação da integridade visual e principais linhas de visão do Farol da Guia. No documento enviado ao Executivo, o vice-presidente da Associação Novo Macau quer saber mais detalhes sobre o início do processo legislativo para o regulamento administrativo do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau e quais os critérios de monitorização que serão adoptados. Sulu Sou reiterou que a paisagem do Farol da Guia está em risco e voltou a insistir na revisão dos projectos arquitectónicos na Avenida Doutor Rodrigo Rodrigues e na Calçada do Gaio para um ajustamento dos limites altimétricos.

“Ao longo dos anos, o Governo tem omitido o problema dos edifícios inacabados na estrada da Guia e que destroem a paisagem do Farol. Gostaria de perguntar às autoridades: quando e como equacionam reduzir o impacto do projecto em questão na paisagem do Farol da Guia? Através da revisão do projecto de arquitectura, ponderam negociar a redução ainda mais da altura do projecto para cumprir as actuais instruções de limite de altura em torno do farol? Quanto à polémica sobre os prédios altos quando é que as autoridades vão iniciar um estudo para reduzir a altura dos projectos de desenvolvimento no lote em questão?”, começou por referir Sulu Sou.

O vice-presidente da Associação Novo Macau recordou que o Centro Histórico de Macau integrou a lista de património mundial da UNESCO há 16 anos, mas que não foi divulgada uma data para o início do processo legislativo sobre o regulamento administrativo do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau.

“Este ano marca o 16.º aniversário pedido com sucesso da inscrição de Macau enquanto património mundial da UNESCO, sendo que a Lei de Salvaguarda do Património Cultural está em vigor há mais de sete anos. No entanto, o Governo da RAEM ainda não elaborou o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau de acordo com a lei, o que resulta na conservação do património cultural sujeito a muitos riscos e mesmo danos irreversíveis. Quando irá a Administração promulgar oficialmente o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau? Qual é o estatuto e principais comentários do projecto apresentado ao Centro do Património Mundial, tal como solicitado pelo Comité do Património Mundial da UNESCO na sua resolução de 2019?”, questionou Sulu Sou.

Para além disso, Sulu Sou quis também saber se o progresso de criação de um Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau em colaboração com a Administração Estatal do Património Cultural e a Academia Chinesa do Património Cultural está em conformidade com as normas internacionais.

“Quando será concluído o estabelecimento de um mecanismo de avaliação do impacto do património que siga as directrizes internacionais? Como será realizada a natureza científica e a transparência da avaliação do impacto do património, tais como a publicação de relatórios de avaliação do impacto do património, etc., para que toda a comunidade possa participar na monitorização da conservação do património?”, inquiriu Sulu Sou.