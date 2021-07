SJM revela restaurantes do Grand Lisboa Palace

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A operadora de jogo SJM Holdings Ltd anunciou, no final da semana passada, uma série de opções gastronómicas para o seu novo resort integrado situado no Cotai, o Grand Lisboa Palace.

A encabeçar a lista de opções gastronómicas da nova propriedade estará o The Grand Buffet, outrora um dos destaques do Grand Lisboa, situado na península de Macau. O espaço será relançado com mais de 600 iguarias internacionais disponíveis, abrangendo as cozinhas chinesa e asiática, bem como uma boa fatia de gastronomia ocidental.

Os outros restaurantes no novo empreendimento são: Mesa, um restaurante português contemporâneo; Chalou, uma casa de chá clássica projectada pelo designer de Hong Kong Alan Chan; e a primeira filial da Wulao em Macau, uma famosa rede de restaurantes de Taiwan.

Paralelamente a estas ofertas serão ainda várias as opções de restaurantes casuais, como o Grand Lisboa Palace Café, o Eight Treasures e o Grand Lisboa Palace Lobby Lounge, informou ainda a empresa.

Daisy Ho, presidente da SJM Holdings, assumiu que a visão da empresa para por “desenvolver o Grand Lisboa Palace como um centro gastronómico para os amantes da gastronomia em todo o mundo, que ficarão impressionados com as experiências gastronómicas inovadoras”, pode ler-se na nota de imprensa.

A empresa disse ainda que outros restaurantes serão “lançados progressivamente nos próximos 12 meses”, incluindo um conceito de restaurante com estrela Michelin vindo de Itália e um restaurante japonês de um chef também com estrela Michelin.

As últimas notícias davam conta que o Grand Lisboa Palace teria a inauguração prevista para o primeiro semestre deste ano, mas o tempo passa e o resort integrado continua por abrir. No comunicado, a empresa afirmou apenas que a propriedade será inaugurada “em breve”.