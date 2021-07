Obras de prevenção de inundações no Fai Chi Kei e Ilha Verde entraram na fase final de execução, diz DSSOPT

FOTOGRAFIA DSSOPT

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) anunciou ontem em comunicado que as obras de prevenção de inundações no Bairro do Fai Chi Kei e na Ilha Verde entraram na “fase final de execução”, e que algumas zonas foram “reabertas ao público” desde o início das novas instalações de prevenção de inundações em meados do ano passado.

“A obra consiste em aumentar a altura de alguns diques situados ao longo da orla costeira entre as duas zonas, construir um ‘rotary jet grouting pile water-resisting curtain’ e instalar comportas contra inundações”, pode ler-se num comunicado divulgado ontem pelo Governo, acrescentando que “a obra está prestes a ficar concluída, tendo algumas zonas vindo a ser reabertas ao público” e que, “quanto ao resto da obra, devido ao reordenamento e melhoramento de algumas instalações de drenagem, tem de haver uma coordenação com os serviços competentes e está-se a acompanhar a questão da forma mais célere possível”.

De acordo com a DSSOPT, o projecto consiste no aumento da altura de alguns diques situados ao longo da orla costeira entre a zona de lazer da Avenida Marginal do Lam Mau e a Rua da Ilha Verde, assim como a construção de “um murete de protecção contra inundações em betão com uma altura não inferior a 3,2m em relação ao nível médio do mar” com o objectivo de “bloquear a entrada de água em alguns diques e instalar válvulas de anti-retorno nas saídas dos colectores pluviais existentes na costa para prevenir o refluxo da água do mar”

Para além disso, o Governo assegurou que “na maioria das zonas onde os trabalhos ficaram concluídos, objectos e materiais já foram removidos, tendo a zona de lazer da Baía Norte do Fai Chi Kei sido reaberta ao público”.