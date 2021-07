Mak Soi Kun quer detalhes nos projectos de construção ambiental

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação oral remitida ao Executivo, Mak Soi Kun pede ao Governo para oferecer mais detalhes sobre os equipamentos e técnicas nas construções ao nível da proteção ambiental, questionando ainda que se o Governo faz avaliações exaustivas antes de iniciar estes projectos de construção. Devido ao facto de a protecção ambiental se ter tornado uma das prioridades em várias regiões, incluindo na China, as acções empreendidas pelo Governo de Macau devem ser apreciadas, refere o deputado. No entanto, espera-se que as autoridades possam fornecer informações mais detalhadas para dissipar algumas das preocupações dos residentes locais, acrescenta o legislador.

Mak Soi Kun apontou que: “como o clima global continua a aquecer, o mundo está sob a ameaça significativa de várias catástrofes naturais.” Nos últimos anos, a consciência e o desenvolvimento da protecção ambiental na China continental tem avançado a passos largos graças à “ênfase repetida de Xi Jinping na necessidade de cumprir as responsabilidades de uma grande potência na protecção ambiental.”

De acordo com o deputado, recentemente, um grupo ambiental visitou Pequim para aprender e trocar ideias, e descobriu que muitas das tecnologias e equipamentos ambientais que tiveram de ser introduzidos em Pequim ao início foram desenvolvidos e fabricados pela própria cidade nos últimos anos, e a maioria das tecnologias e equipamentos utilizados já são produzidos internamente.

Macau posiciona-se como um centro mundial de turismo e lazer e uma cidade habitável. Mak Soi Kun aponta que, em conformidade com a política nacional de protecção ambiental, o Governo da RAEM promoverá vigorosamente uma série de projectos de protecção ambiental, o que é “de facto digno de louvar”. No entanto, “está a introduzir tecnologia e equipamento nacional ou estrangeiro nos projectos ambientais em que planeia investir? Ou é uma mistura?”, questionou Mak Soi Kun.

O deputado adiantou que alguns cidadãos consideram que os projectos ambientais planeados levarão algum tempo a concluir, e assim as pessoas querem saber se as autoridades realizaram alguma análise e avaliação prospectiva no momento em que estes projectos foram iniciados, a fim de verificar se a tecnologia e o equipamento utilizado ficarão aquém da situação do mercado quando forem concluídos e postos em funcionamento. “Além disso, terá Macau seguido o ritmo da política nacional de protecção ambiental e estabelecido metas correspondentes para o pico do carbono e a neutralidade do carbono, e qual é a resposta da Administração?”, questionou o deputado na mesma interpelação.

L.H.