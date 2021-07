Macau pondera administrar terceira dose de vacina contra Covid-19

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A questão é saber quando. Os Serviços de Saúde assumem que a terceira inoculação possa ser necessária, mas ainda não têm qualquer calendário para tal, nem a que grupo deva ser administrada. Uma coisa é certa, mistura de doses de farmacêuticas diferentes não está, para já, nos planos das autoridades sanitárias.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde de Macau ponderam administrar uma terceira dose de vacina contra a Covid-19, assumiu o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Tai Wa Hou, aos jornalistas na conferência de imprensa semanal sobre a pandemia de Covid-19. A novidade surge dias depois de, na China continental, se ter admitido a inoculação de uma terceira dose de reforço com a vacina germânica mRNA da BioNTech.

“De acordo com os dados que temos como referência, penso que iremos adoptar. Achamos que a terceira dose de reforço seja necessária. A eficácia das doses anteriores pode, de facto, reduzir. Contudo, não temos ainda certezas a que pessoas ou grupos de pessoas será administrada”, notou o médico, que lembrou que duas doses da vacina já previnem casos severos da doença e morte.

A pandemia de Covid-19 está longe de estar controlada e há diversos países que enfrentam mais uma vaga, por entre muitas que já passaram. A variante Delta, descoberta na Índia, tem provado ser muito contagiosa e de difícil combate. Para Tai Wa Hou, tudo tem de ser devidamente “estudado e ponderado”. “Temos de ver sempre o nível de anticorpos de cada individuo. Talvez quem foi inoculado com mRNA não necessite de uma terceira dose, porque, de facto, essa vacina faz o organismo produzir mais anticorpos. Mas também não quer dizer que quem tenha muito anticorpos não necessite de ser inoculado com a terceira dose. Cada corpo reage de forma diferente. Estamos a estudar”, assumiu.

O responsável dos Serviços de Saúde, no entanto, admitiu que não está, para já, nos planos a mistura de doses de farmacêuticas diferentes, como tem sido feito noutros países e, inclusive, assumido pela República Popular da China na última semana. “Não vamos misturar as doses, por isso, se necessário e quando necessário, devemos administrar a terceira dose da mesma marca que o indivíduo tomou as anteriores duas. Queremos evitar problemas maiores.”

Uma coisa é certa: “há vacinas para todos”. “Os stocks são suficientes, mesmo com a população a aderir ao programa dia após dia. Ainda temos 80 mil doses de vacinas em stock, o que dará mais mês e meio. Estamos sempre em contacto estreito com as farmacêuticas, e mesmo não tendo um calendário para recepção de novas doses, as pessoas podem ficar descansadas”, explicou Tai Wa Hou, que também revelou que já foram administradas cerca de 60 mil doses da vacina mRNA da BioNTech.

Recentemente, a Organização Mundial da Saúde advertiu que, sem mais dados sobre a segurança e eficácia, tomar uma terceira dose ou combinar vacinas é “uma tendência um pouco perigosa”. No entanto, a Pfizer-BioNTech relatou este mês que os primeiros estudos a envolver pessoas que receberam uma terceira dose cerca de seis meses após a segunda dose mostraram fortes respostas de anticorpos cinco a 10 vezes maiores do que os níveis vistos após a toma de duas doses. Com base nesses resultados, as empresas solicitaram que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprove uma dose de reforço da sua vacina.

Mais um caso adverso

As autoridades sanitárias locais revelaram que foi diagnosticada uma encefalite a uma mulher sexagenária, naquilo que representa mais um caso adverso depois da toma de uma vacina contra a Covid-19.

A mulher foi inoculada no dia 3 de Julho com a primeira dose da vacina inactivada da Sinopharm e, no dia 12 de Julho, começou a sentir muito cansaço, febre ligeira, na ordem dos 38 graus, tendo-se deslocado ao Hospital Kiang Wu para observação onde lhe foi diagnosticada a encefalite – uma inflamação do cérebro que ocorre quando um vírus infecta diretamente o cérebro ou quando um vírus, uma vacina ou outra coisa activa uma inflamação. A paciente foi enviada para o Centro Hospitalar Conde de São Januário onde se encontra internada em estado considerado estável.

Uma possível bolha de viagem entre Macau e Hong Kong voltou a ser novamente abordada pelas autoridades durante a conferência de imprensa. A situação mantém-se, para já, inalterada, sendo que as autoridades das suas regiões, juntamente com as autoridades da China continental, mantêm o contacto estreito. Todos questionam o porquê de Macau depender da China para poder abrir as fronteiras com Hong Kong.

Existe um receio das autoridades do continente dos casos de dupla residência, ou seja, pessoas que são detentoras de residência permanente em ambas as regiões possam usar a RAEM como porta de entrada no continente, apurou a TDM – Rádio Macau.

A coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Leong Iek Hou, relembrou que é preciso continuar a verificar a situação epidemiológica e as medidas tomadas em Hong Kong, tudo em consonância com a República Popular da China. “A variante Delta está muito forte e é preciso ter muito cuidado. Hong Kong não pode comprometer as passagens fronteiriças entre Macau e a China continental”, afirmou a responsável, acrescentando que “quando se negoceia com outra região temos que ver se essa negociação afecta ou não a passagem de fronteiras”.